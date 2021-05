ORF III zu Christi Himmelfahrt: „Birgit Denk & Friends – Die Gala zum 50. Geburtstag“, „Birgit Denk & die Novaks“

Außerdem: Kabarett-Spezial mit Dorfer, Vitásek, Stipsits u. v. m., Gottesdienst aus Eisenstadt, Doku zum Attentat auf Papst Johannes Paul II. vor 40 Jahren

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information gratuliert am Donnerstag, dem 13. Mai 2021, der beliebten Dialektmusikerin Birgit Denk zum 50. Geburtstag. Im Hauptabend zu sehen ist die Geburtstagsgala aus dem ORF RadioKulturhaus mit Freunden und Wegbegleitern der „DENK“-Frontfrau. Anschließend präsentiert Lukas Resetarits sein Kabarettprogramm „Schmäh“, bevor „Birgit Denk & die Novaks“ noch „Kabarettlieder der 50er“ anstimmen.

Das Programm zu Christi Himmelfahrt eröffnet um 9.00 Uhr eine Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“. Anschließend widmet sich „zeit.geschichte“ in der Doku „Schüsse auf dem Petersplatz – Wer wollte den Papst ermorden?“ (9.15 Uhr), dem Attentat auf Papst Johannes Paul II. vor 40 Jahren. Um 10.00 Uhr überträgt „ORF III LIVE“ den „Katholischen Gottesdienst aus der Dompfarre Eisenstadt“. Ein achtteiliges Kabarett-Spezial ab 11.30 Uhr startet mit dem „ORF Legenden“-Porträt „Die Gesichter des Karl Farkas“ (um 9.05 Uhr in ORF 2) anlässlich dessen 50. Todestags. Danach folgen kultige Kabarettprogramme: „Alfred Dorfer: heim.at“ (12.25 Uhr), „Andreas Vitásek: 39,2 Grad – Ein Fiebermonolog“ (13.25 Uhr), „Alex Kristan:

Heimvorteil“ (14.25 Uhr), „Thomas Stipsits: Griechenland“ (15.35 Uhr), „Gery Seidl: Sonntagskinder“ (16.55 Uhr) und „Lukas Resetarits:

Schmäh“ (ab 18.10 Uhr) in zwei Teilen.

Unter dem Titel „Birgit Denk & Friends – Die Gala zum 50. Geburtstag“ lädt Moderatorin Ani Gülgün-Mayr um 20.15 Uhr Birgit Denk samt Band, Freunden und Kollegen aus Kabarett, Musik und Schauspiel zu einem unterhaltsamen Abend. Neben Überraschungsgästen und musikalischen Einlagen sorgen Highlights der Show sowie noch nie im TV gezeigte Szenen der „DENK mit KULTUR“-Aufzeichnungen für ein abwechslungsreiches Programm. Mit dabei u.a. die Brüder Lukas und Willi Resetarits, Norbert Schneider, Nadja Maleh und Ina Regen.

Ab 21.30 Uhr zeigt ORF III ein Dacapo von „Lukas Resetarits: Schmäh“. Danach folgt um 23.35 Uhr „Birgit Denk & die Novaks“ mit „Kabarettlieder der 50er“ u. a. von Georg Kreisler, Hugo Wiener, Cissy Kraner, Helmut Qualtinger, Hermann Leopoldi und Gerhard Bronner.

