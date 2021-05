Grüne Wien/Otero García: Parkspuren für Mülltrennung

Wien (OTS) - „Mülltrennung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für nachhaltigen Klimaschutz. Die gelbe Tonne muss daher für alle Wiener*innen leicht und einfach zugänglich sein. Zur Verdichtung der Sammelinseln, sollen diese auch öffentlich in den Parkspuren stehen“, fordert Huem Otero Garcìa, Umweltsprecherin der Grünen Wien.

Durch ordentliche Mülltrennung fällt weniger Restmüll an und somit können Kosten gespart werden. Wiederverwertete Altstoffe sparen Ressourcen und tragen aktiv zum Klimaschutz bei. „An einem Einwegpfand kommen wir mittelfristig nicht vorbei, aber wir können den Wiener*innen die Mülltrennung jetzt schon so leicht wie möglich machen. Je kürzer der Weg zur Sammelstelle, desto besser ist das für die Wiener*innen“, so Otero García.

„Wenn die gelbe Tonne vermehrt in Parkspuren steht, profitieren dadurch auch die Mitarbeiter*innen der MA 48, die sich Wege und schwere Zugänge zu den Tonnen ersparen“, so die Grüne Umweltsprecherin Otero García abschließend.

