DIE PRINZEN - 30 Jahre - 30 Hits - 30 Städte

20.08.2022 - WIEN Krieau / 21.08.2022 - KLAGENFURT Wörthersee Stadion Freigelände

Graz (OTS) - Frischer Wind weht im österreichischen Konzertsommer 2022. Die Leutgeb Entertainment Group & Arcadia Live freuen sich, gleich zwei einzigartige Termine mit der legendären Band DIE PRINZEN in Österreich bekanntgeben zu können.



DIE PRINZEN

30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte

Die Jubiläumstour 2022/ 2023



Die Erfolgsbilanz liest sich über allen Maßen beeindruckend: fünf Millionen Konzertbesucher ,elf veröffentlichte Studioalben, sechs Millionen verkaufte Tonträger und nebenbei platzieren sich Die Prinzen mal eben in der Champions League des Deutschen Pops. Ihre Hits wie „Millionär“, „Küssen verboten“, „Alles nur geklaut“ oder „Deutschland“ waren so erfolgreich, dass sie auch heute noch jeder mitsingen kann. Kein Wunder also, dass Sebastian Krumbiegel, Tobias Künzel, Wolfang Lenk, Jens Sembdner, Henri Schmidt, Mathias Dietrich und Alexander „Ali“ Zieme mit zahlreichen Preisen und zig Goldenen Schallplatten ausgezeichnet wurden, darunter zweimal den „Echo“, die „Goldene Stimmgabel/Goldene Europa“, „Deutscher Musikpreis“, „Europäischer Kulturpreis für gesellschaftliches Engagement“ und der „Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises“.



Bei so einem Erfolg lässt ein Album und eine Jubiläumstournee nicht lange auf sich warten. Mit der ersten Singleauskopplung „Dürfen darf man alles“ aus ihrem neuen Album „Krone der Schöpfung“ (VÖ: 28.05.21) läuten Die Prinzen ihr 30-jähriges Jubiläum ein! Auch 2021 vereint das Septett aus Leipzig gekonnt eingängige Melodien mit einem zeitgemäßen frischen Sound und Texten, die zum Nachdenken anregen.

In jedem Song bringen die Prinzen die einzigartige Magie und Atmosphäre zur vollen Entfaltung. Die Leipziger Stimmwunder präsentieren ein überaus geschmackvoll zusammengestelltes Programm aus zeitlosen Hits, sowie 12 neuen Songs aus dem neuen Album.

Jetzt endlich kommen die Prinzen 2022/2023 mit 30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte auf große Jubiläumstournee. Ab dem 11.06.2022 werden sie in Frankfurt, Köln, München, Klagenfurt, Wien, Hamburg, Düsseldorf, Berlin und vielen weiteren Städten ihre Bühnenshow präsentieren.



Unter dem Motto „30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte“ präsentieren sie live das Beste aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte. Ein Abend voller Überraschungen und allen Hits.



Die Prinzen 30 Jahre | 30 Hits | 30 Städte – Die Jubiläumstour 2022/2023– Österreich-Konzerte



20.08.2022 - WIEN Krieau

21.08.2022 - KLAGENFURT Wörthersee Stadion Freigelände



Der exklusive Vorverkauf startet am 12.05.2021 nur auf www.dieprinzen.de

Tickets ab 16.05.2021 erhältlich auf www.oeticket.com sowie ab 19.05.2021 bei allen bekannten Vorverkaufsstellen!

