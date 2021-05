Coronavirus 755: Endlich gelten Schultests auch als Eintrittstests

LH Kaiser: Monatelang gefordert, setzt Bund nun um! Ab kommender Woche gelten Selbsttests von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrerinnen und Lehrern als Eintrittstests

Klagenfurt (OTS) - „Na endlich!“ Erleichtert und erfreut reagiert Kärntens Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser auf die heutige Ankündigung des Bildungsministeriums wonach Selbsttests unter Aufsicht sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch von Pädagoginnen und Pädagogen per ausgestelltem Nachweis für 48 Stunden auch als Eintrittstests für andere Lebensbereiche gelten werden. „Schon vor Wochen und Monaten habe ich die Bundesregierung aufgefordert, genau das umzusetzen. Es ist einfach unerklärlich, warum diese Tests zwar für den Unterricht gelten, aber nicht zB zum Ausüben von Sport nach dem Unterricht berechtigt haben. Schön, dass das nun endlich korrigiert wird“, so Kaiser. Damit würde der Lebensalltag von Familien, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern wesentlich erleichtert werden. „Es wäre ja geradezu schildbürgerlich, müssten sie zusätzlich zum Schultest dann auch noch zusätzlich Tests für Restaurantbesuche, Kultur- und andere Freizeitaktivitäten machen“, verdeutlicht Kaiser.



Der Landeshauptmann kündigt an, diese Regelung auch auf den Bereich der elementarpädagogischen Einrichtungen ausweiten zu wollen. „Auch Elementarpädagoginnen und –pädagogen sollen die Möglichkeit haben, Selbsttests unter Aufsicht vornehmen zu können, die dann auch als Eintrittstests gelten. Sinnvoll wäre es, wenn die Bundesregierung mit einer entsprechenden Verordnung für alle Bundesländer diese Möglichkeit schaffen würde.

