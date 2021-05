ORF Burgenland: „Medaillenjagd – Burgenlands Sportstars von morgen“

Neue Serie über Burgenlands Nachwuchssportlerinnen und -sportler – Ab 19. Mai 2021

Eisenstadt (OTS) - Das Burgenland hat Olympiasiegerinnen und Olympiasieger, Welt-, Europa-, und StaatsmeisterInnen hervorgebracht. All diese Erfolge entstanden durch jahrelanges hartes Training und Idealismus.

In der 10-teiligen Serie „Medaillenjagd - Burgenlands Sportstars von morgen“ porträtiert die ORF-Burgenland-Sportredaktion (Koordination Daniela Windisch) ab Mittwoch, dem 19. Mai 2021, eine Auswahl der besten burgenländischen Nachwuchssportlerinnen und -sportler, darunter ein Segelduo, eine Grasskifahrerin, einen Motorsportler oder einen Wasserspringer.

All diese jungen Athletinnen und Athleten verbindet die Liebe zu ihrem Sport und der Ehrgeiz, immer besser zu werden und einmal ganz oben zu stehen. Sie sind in ihren jungen Jahren auf Medaillenjagd und vielleicht Burgenlands Sportstars von morgen.

Am Mittwoch, dem 12. Mai 2021, haben Sportlandesrat Mag. Heinrich Dorner und ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics die neue Serie vorgestellt.

Sportlandesrat Mag. Heinrich Dorner: „Mit der Zusammenarbeit im Rahmen der Serie ‚Medaillenjagd – Burgenlands Sportstars von morgen‘ erzielen wir gleich mehrere Effekte: Wir können hoffnungsvolle, junge Sportlerinnen und Sportler stärker ins Rampenlicht rücken und diese einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen – was auch oft für deren Karriere einen wichtigen Schub bedeutet. Zudem wird die gute Arbeit, die im Sportland Burgenland von den Vereinen und Verbänden geleistet wird, entsprechend gewürdigt. Und, was jetzt besonders wichtig ist: Wir waren in den letzten Monaten aufgrund der Corona-Pandemie und dem langen Stillstand bereits damit konfrontiert, dass Kinder und Jugendliche dem Sport verloren gehen. Mit den Beiträgen können wir unseren Nachwuchs dazu animieren, sich wieder mehr und intensiver sportlich zu betätigen. Umso wichtiger ist es auch, dass wir nun mit den nächsten Öffnungsschritten langsam, aber stetig zur Normalität zurückkehren - auch im Sport.“

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: "In seinen Programmen nimmt der ORF seine gesellschaftliche Verantwortung in vielfacher Weise wahr – von der Information, bis hin zum Sport. Mit der Serie 'Medaillenjagd - Burgenlands Sportstars von morgen" stellen wir junge burgenländische Talente aus den verschiedensten Sportarten vor und wollen ihnen damit auch eine Plattform bieten, die meist nur den arrivierten Sportlerinnen und Sportlern zur Verfügung steht. Sie sollen die Möglichkeit haben, zu zeigen, was sie können. Gleichzeitig können die jungen Menschen ihre Medienkompetenz trainieren. Vielleicht sehen wir die nächsten OlympiateilnehmerInnen in einer dieser zehn Folgen."

"Medaillenjagd – Burgenlands Sportstars von morgen", 10 Folgen ab Mittwoch, 19. Mai 2021

Am Mittwoch im Programm von Radio Burgenland und um 19.20 Uhr nach "Burgenland heute" in ORF 2/B sowie auf burgenland.ORF.at.

