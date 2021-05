Aviso: Stopline Pressekonferenz

Vorstellung Zahlen und Tätigkeitsbericht 2020

Wien (OTS) - Stopline und ISPA informieren Sie über Zahlen, Daten und Fakten rund um die Meldestelle und stehen Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.

Wir bitten Sie um Anmeldung bis 18. Mai 2021 direkt unter diesem Link oder per E-Mail an presse(at)ispa.at. Eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Den Link zur Teilnahme am Zoom-Meeting erhalten Sie nach der Anmeldung per E-Mail.

Stopline Pressekonferenz

Datum: 20.05.2021, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Online, Österreich

Url: http://www.ispa.at/stoplinepk21

