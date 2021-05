Alle wollen die kostenlose „Safe Service®“ Lern-App zum ReStart des Tiroler Tourismus

Nach nur 2,5 Wochen die 1.000-Betriebe-Marke geknackt

Innsbruck (OTS) - Digital funktioniert mit Abstand am besten, auch im Tourismus: LAbg. Mario Gerber, Spartenobmann Tourismus der Wirtschaftskammer Tirol, hat kürzlich die kostenlose Lern-App „Safe Service®“ für den ReStart ab 19. Mai vorgestellt. Anfang dieser Woche haben sich schon über 1.000 Tiroler Tourismusbetriebe angemeldet und lassen ihre Mitarbeiter*innen digital am Smartphone alles Relevante zu Abstandsregelungen, Gästeregistrierung und Eintrittstests lernen. Das bedeutet: „Safe Service“ ist schon jetzt eine der erfolgreichsten Tourismus-Initiativen für Tirol. Die Nachfrage der Unternehmen – von Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen über Restaurants und Cafes bis hin zu Freizeiteinrichtungen – ist nach wie vor enorm. Aktuell zählt die App weit über 10.000 Lernende.

Safe Service® Tirol ist eine digitale Unterstützung für touristische Betriebe und gibt einen Überblick über die gültigen Sicherheitsregelungen. Gelernt wird digital am Smartphone auf der eigens entwickelten „Safe Service®“ Lern-App. Wenn es wesentliche Änderungen bei den Regularien gibt, informiert die App die Mitarbeiter*innen immer aktuell via Push-Mitteilung aufs Mobiltelefon. Zugleich ist die Initiative auch ein Kommunikationsmittel, um sich mit Zertifikat und Sticker sichtbar nach außen als verantwortungsvoller Gastgeber zu positionieren.

Gerber: „1.000 Betriebe und 10.000 App-User übertreffen meine Erwartungen“

Sicherheit muss das Herzstück für Urlaub in Tirol sein. Daher unterstützen das Land Tirol, die Tirol Werbung und die Wirtschaftskammer Tirol die „Safe Service®“ Initiative. „Unsere Betriebe haben monatelang auf die Wiedereröffnung warten müssen. Nun gibt es endlich Planungssicherheit mit den Öffnungsschritten ab 19. Mai und ich habe gewusst, dass sich die Tiroler Beherbergungsbetriebe und Gastronomen exzellent vorbereiten“, schildert LAbg. Mario Gerber, Obmann der Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Tirol. „Aber 1.000 angemeldete Betriebe und über 10.000 App-User in 2,5 Wochen übertreffen meine Erwartungen.“

Phleps: „Erfolgreiche Initiative für sichere Gastfreundschaft“

Der Tiroler Tourismus ist kleinräumig strukturiert, viele Betriebe sind nach wie vor familiengeführt. Es zählt jeder Betrieb und jede*r einzelne gut ausgebildete Mitarbeiter*in. „Sichere Gastfreundschaft ist das Motto der Stunde. Dafür leistet die erfolgreiche Initiative Safe Service® einen wesentlichen Beitrag. Je mehr Tiroler Gastgeber ihre Safe Service® Zertifizierung sichtbar nach außen zeigen, desto positiver ist die Außenwirkung der Urlaubsdestination Tirol“, unterstreicht Florian Phleps, Geschäftsführer der Tirol Werbung.

Duftner: „Digital geht Lernen am besten: mehrere Sprachen, einfach und bildhaft“

Das Innsbrucker Digitalisierungsunternehmen duftner.digital weist zwölf Jahre Erfahrung im Mobile Learning auf und setzt die „Safe Service®“-Initiative im Auftrag der Wirtschaftskammer um. „Unsere Safe Service® Lern-App gibt es in mehreren Sprachen, von Slowakisch bis Ungarisch. Sie ist so konzipiert, dass sie die wesentlichen Corona-Vorgaben der Bundesregierung einfach und mit vielen Bildern und Videos zeigt“, erklärt duftner.digital CEO Dieter Duftner. „Wir sind stolz, dass so viele Betriebe die kostenlose App nutzen. Digital geht Lernen einfach am besten!“ Aufgrund der großen Nachfrage seitens der Betriebe bietet duftner.digital als Zusatzmodul zur kostenlosen Lern-App auch eine „Safe Service®“ Covid 19-Beauftragten-Ausbildung inkl. Präventionskonzept an.

Alle Infos & Anmeldung für Betriebe: www.safe-service.tirol

