Österreichische Komödie gewinnt renommierten, internationalen Filmpreis

Wien (OTS) - Der österreichische Spielfilm DIE RÜCKKEHR DES DAUMENS (engl. Titel: „Return of the Thumb“) gewinnt beim prestigeträchtigen "Poppy Jasper International Film Festival" in den USA (Kalifornien) neben dem Jurypreis auch den Hauptpreis als „Best Feature Film“ gegen internationale Konkurrenz aus über 30 Ländern.

Der Hauptpreis beim PJIFF ist der bisher größte Erfolg der mehrfach prämierten, rein eigenfinanzierten Komödie des jungen Wiener Filmteams rund um Florian Convey und Markus Giefing - ist der Film doch der erste österreichische Gewinner dieses namhaften Preises.

Der Film, bei dem Florian Convey Regie geführt und produziert hat, feierte seine Premiere bei den Internationalen Hofer Filmtagen 2018, bevor eine erfolgreiche Festivalreise durch Europa, Asien und Nord- und Südamerika folgte.

DIE RÜCKKEHR DES DAUMENS erzählt die Geschichte vom abgehalfterten Daumen-Wrestling Trainer "Coach Steve“ (Markus Giefing), der mithilfe seines neuen Schützlings die letzte Chance ergreifen möchte, um die Österreichische Meisterschaft des Daumen-Sports zu gewinnen. So vielversprechend seine ungewöhnlichen, aber innovativen Trainingsmethoden auch sind, sein ewiger Rivale und Widersacher King Gustl (Alexander Linhardt) machen seine Hoffnungen brutalst zunichte.

Aber Coach Steve lässt sich zu einem letzten, entscheidenden Duell herausfordern. Dafür benötigt er die Unterstützung seines ehemaligen Schülers und Weltmeisters Lukas Niedevsky (Florian Convey), blöd nur, dass der mittlerweile lieber Daumen-Yoga unterrichtet und mit dem martialischen Daumen-Wrestling nichts mehr zu tun haben will.

Internationales Film Festival „online für jeden“

Das Poppy Jasper International Film Festival (PJIFF), das für seine familiäre Atmosphäre bekannt ist und zu den beliebtesten Filmfesten Kaliforniens zählt, musste Covid-bedingt heuer erstmals in seiner 17-jährigen Geschichte, so wie fast alle Festivals, ausschließlich online ausgetragen werden.

Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/KYQewC4B6OU

Link zum Film: https://www.daumen.net/

Link zum Festival: https://pjiff.org/

