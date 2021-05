LLB Österreich: Startschuss für nachhaltigen Schwellenländeranleihen-Fonds

FMA stimmt Neuausrichtung des preisgekrönten Fonds «LLB Anleihen Schwellenländer» nach ESG-Kriterien zu

Wir wollten ein Produkt schaffen, das durch eine solide Erfolgsgeschichte glänzt und gleichzeitig unsere aktuellen Ansprüche in Bezug auf nachhaltiges Investieren erfüllt Harald Friedrich, Stv. Vorstandsvorsitzender, Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG 1/2

Wir achten darauf, dass sich Emittenten aus den Schwellenländern in ihren ethischen, sozialen und ökologischen Standards langfristig verbessern und sich somit immer mehr den ESG-Standards der Industrieländer annähern Ronald Plasser, Fondsmanager, LLB Anleihen Schwellenländer ESG 2/2

Wien (OTS) - Der Hartwährungs-Fonds LLB Anleihen Schwellenländer ESG investiert bereits seit Jahrzehnten erfolgreich in Schuldtitel von Emerging Markets-Emittenten. Nun wurde das etablierte Portfolio ESG-fit gemacht und stellt damit eines der wenigen nachhaltigen Angebote mit langjähriger Erfolgsbilanz im Bereich Schwellenländer dar. Die FMA stimmte der Adaptierung der Fondsbestimmungen hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien per 10. Mai 2021 zu.

„ Wir wollten ein Produkt schaffen, das durch eine solide Erfolgsgeschichte glänzt und gleichzeitig unsere aktuellen Ansprüche in Bezug auf nachhaltiges Investieren erfüllt “ so Harald Friedrich, der als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LLB Österreich das Fondsgeschäft der Bank verantwortet.

Um das bestehende Portfolio – dessen Fokus auf Staatsanleihen sowie überwiegend staatsnahen Unternehmensanleihen liegt – ESG-konform zu gestalten, wurde eine Kombination von negativen Ausschluss- und positiven Selektionskriterien angewandt. „ Wir achten darauf, dass sich Emittenten aus den Schwellenländern in ihren ethischen, sozialen und ökologischen Standards langfristig verbessern und sich somit immer mehr den ESG-Standards der Industrieländer annähern “ erklärt Fondsmanager Ronald Plasser.

Der erste „Stress-Test“ ist geglückt. Durch die Umsetzung hinsichtlich ESG-Kriterien bleibt eine breite Diversifikation im Portfolio erhalten und die Rendite- und Risikokennzahlen sind auch nach der Einstufung als "light green" gemäß Art. 8 Offenlegungs-Verordnung weiterhin äußerst attraktiv.

Preisgekrönte Fonds-Strategie

Die über Jahrzehnte bewährte Management-Strategie des LLB Anleihen Schwellenländer ESG ist ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Emerging-Markets-Debt-Produkten mit ESG-Anspruch, die oftmals erst relativ kurz am Markt erhältlich sind. Die Strategie wurde kürzlich vom Fachmedium FONDS professionell im Rahmen des Deutschen sowie Österreichischen Fondspreises in der Kategorie "Rentenfonds Emerging Markets" mit der Bestnote "Herausragend" ausgezeichnet. Ronald Plasser zum Erfolgsrezept: „Obwohl der Fonds seinen Investmentfokus in einem volatilen Anleihesegment hat, schafft er es, aufgrund verschiedener Maßnahmen zur Risikosteuerung zahlreiche Emerging-Markets-Korrekturen abzufedern, kann aber gleichzeitig bei Aufwärtsbewegungen des Marktes gut mitpartizipieren.“

Hohe Flexibilität – geringe Einstiegsschwellen

Neben dem erfolgreichen Track-Record zeichnet sich der LLB Anleihen Schwellenländer ESG durch geringe Einstiegsvolumina sowie transparente Gebühren aus. Außerdem bietet der Fonds maximale Flexibilität: „Aufgrund seiner Publikumsfonds-Struktur wird er von einem breiten Investorenkreis eingesetzt. Um den Ansprüchen größerer Investoren gerecht zu werden, haben wir vor einigen Jahren auch eine institutionelle Tranche aufgelegt. Zusätzlich bieten wir die bestehende Strategie als Mandat in Spezialfonds sowie auch in abgewandelter Form nach individuellen Wünschen des Investors, z.B. als geldmarktnahe Strategie, an“ erklärt Harald Friedrich.

Über die LLB Österreich

Mit einem betreuten Vermögen von über EUR 25 Mrd. und rund 240 Mitarbeitenden ist die Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG die führende Vermögensverwaltungsbank in Österreich. Das diversifizierte Geschäftsmodell der Bank fußt auf den drei soliden Standbeinen Vermögensverwaltung und Beratung, Depotbank und Investmentfonds sowie Immobilien. Das renommierte Fachmagazin "Börsianer" hat die Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, im Dezember 2020 zur "Besten Privatbank Österreichs" gekürt.

