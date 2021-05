Jochen Haidvogel zum Leiter der MA 15 – Gesundheitsdienst bestellt

Wien (OTS/RK) - Mit Dienstag, 11. Mai 2021 übernimmt der bisherige interimistische Leiter der MA 15 – Gesundheitsdienst, Mag. Dr. Jochen Haidvogel, MBA, diese Abteilung definitiv. Das dazugehörige Dekret hat Bürgermeister Dr. Michael Ludwig mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner dem Abteilungsleiter im festlichen Rahmen des Stadtsenatssitzungssaales überreicht. Ebenfalls anwesend waren Personalstadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky und der Vorsitzende der younion – die Daseinsgewerkschaft, 2. LT-Präsident Ing. Christian Meidlinger.

Seit Beginn der Pandemie ist Haidvogel an entscheidender Stelle für die Stadt Wien im Einsatz. So hatte er seit Juni 2020 in der Magistratsdirektion - Organisation und Sicherheit (MD-OS) die Steuerung und Koordination des Projekts "Medizinische Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19" der MA 15 – Gesundheitsdienst in seiner Verantwortung. Im September 2020 übernahm Haidvogel interimistisch die Abteilungsleitung. Nach erfolgter Ausschreibung wird er mit heutigem Tag fix bestellt.

Werdegang Mag. Dr. Jochen Haidvogel

Der promovierte Gesundheitsökonom, Mag. Dr. Jochen Haidvogel, MBA, ist 2011 in den Dienst der Stadt Wien eingetreten. Mit 2014 wurde er stv. Dienststellenleiter der MA 70 (Berufsrettung Wien) und sammelte in dieser Zeit im Krisenmanagement durch die Flüchtlingskrise große Erfahrungen. Mit 2018 wechselte er in den Wiener Gesundheitsverbund und wurde mit der Projektarbeit der klinischen Inbetriebnahme der Klinik Floridsdorf betraut. Zugleich hatte er die Funktion des Direktors des Pflegedienstes des KH Floridsdorf sowie damaligen KH Nord inne. Mit Juni 2020 wechselte Haidvogel in die MD-OS, am 21. September 2020 wurde er zum interimistischen Leiter der MA 15 bestellt. (Schluss) red

