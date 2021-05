Digitale Bildungsmedienplattform „edutube“: BMBWF und ORF verlängern Kooperationsvertrag

Bildungsminister Faßmann und ORF-Generaldirektor Wrabetz ziehen positive Bilanz über das erste Jahr

Wien (OTS) - Vor einem Jahr, im April 2020, launchten das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und der Österreichische Rundfunk (ORF) im Rahmen einer Bildungsmedienkooperation die Bildungsmedienplattform „edutube“ (www.edutube.at) zur digitalen Vermittlung von qualitativ hochwertigen und bildungsrelevanten Unterrichtsvideos.

Zum Ein-Jahres-Jubiläum verlängern das Bildungsministerium und der ORF nun den Kooperationsvertrag um weitere vier Jahre. Zur Vertragsunterzeichnung trafen sich heute, am 11. Mai 2021, Bildungsminister Heinz Faßmann und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz im ORF-Zentrum und zogen eine positive Bilanz:

Bildungsminister Heinz Faßmann: „Die digitale Bildungsplattform ,edutube‘ bietet verlässlich recherchierte Beiträge, die sich am Lehrplan orientieren. Damit haben wir gemeinsam mit dem ORF ein Angebot geschaffen, das Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler im Distance Learning unterstützt. Dieses Angebot hat sich bewährt, sodass wir den Vertrag nun verlängern. ,edutube‘ wird damit über die Corona-Zeit hinaus dazu einladen, digitalen Unterricht mit hochwertigen Inhalten zu gestalten.“

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz: „Ab März 2020, mit Fortschreiten der Corona-Krise und der für alle neuen Situation des Distance Learnings, hat der ORF sein Angebot an speziellen Informations- und Bildungsprogrammen in Radio und Fernsehen ausgebaut, um so alle Lernenden und Lehrenden, sowie die Eltern und Familien bestmöglich zu unterstützen. Um auch im Bereich der Digitalisierung einen essenziellen Beitrag zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrags zu leisten, wurde im April 2020 die digitale Bildungsmedienblattform ‚edutube‘ gelauncht, die wir damals in kürzester Zeit gemeinsam mit dem Bildungsministerium umgesetzt haben. Es freut mich besonders, dass wir heute – ein Jahr später – so positiv Bilanz ziehen können: 59.000 Nutzer/innen und 2 Millionen gestreamte Minuten an Videomaterial wurden seit Start verzeichnet, rund 1.200 Videos stehen mittlerweile auf ‚edutube‘ bereit. Durch die Vertragsverlängerung mit dem Bildungsministerium wird ‚edutube‘ den Lernenden und Lehrenden in Österreich – auch über die Phasen des pandemiebedingten Distance Learnings – zur Verfügung stehen. Danke an dieser Stelle an das Bildungsministerium für die erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Folgende Zahlen belegen den Erfolg der Bildungsmedienplattform: In einem Jahr konnte „edutube“ 59.000 Nutzerinnen und Nutzer (Unique Viewers) verzeichnen, in dieser Zeit wurden 2 Millionen Minuten bzw. 33.333 Stunden Unterrichtsvideos gestreamt, mit 800 Videos ist „edutube“ im April 2020 gestartet, heute stehen rund 1.200 Videos auf der Plattform zur Verfügung, davon 179 Kurzbeiträge und 53 Dokus. Neun Produktionsfirmen, die ORF-Sendungen wie „Dok 1“, „Universum“, „Fannys Friday“, „kreuz und quer“ etc. beliefern, sind bereits für „edutube“ aktiv.

Aus einer vom BMBWF intern durchgeführten Umfrage von 415 Nutzerinnen und Nutzern (Lehrer/innnen / Schüler/innen) der Plattform geht hervor, dass mehr als 80 Prozent der Befragten „edutube“ als hilfreich beim Distance Learning und als Unterrichtsergänzung beurteilten, 97 Prozent empfinden Aufbau und Struktur der Plattform als positiv.

Über „edutube“

„edutube“ liefert journalistisch verlässlich recherchierte Kurzvideos, Dokus und Magazinbeiträge in öffentlich-rechtlicher Qualität, die inhaltlich als Ergänzung und Unterstützung für den digitalen Unterricht genutzt werden können. Das Angebot steht allen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern in Österreich zur Verfügung und ist in acht unterschiedlichen Themenblöcken abrufbar: Medien/Digitales, Klima/Umwelt, Gesundheit/Lifestyle, Mensch/Kultur, Politik/Europa, Geschichte/Aktuelles, Wirtschaft/Konsum und Wissenschaft/Forschung. Generiert werden die Videobeiträge aus unterschiedlichen ORF-Sendungsformaten, insbesondere aus dem Informations- und Wissenschaftsbereich. In Ergänzung bietet „edutube“ ein Paket von Dokumentationen in Originallänge, beispielsweise aus „Newton“, „Dok 1“ oder „Universum“, sowie zahlreiche Produktionen aus dem Bestand des BMBWF. Die technische Umsetzung der passwortgeschützten VoD-Plattform erfolgte durch die ORF-Sendertechniktochter ORS.

Über die ORS

Die ORS (Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG) betreut mit ihrem spezialisierten Know-how und Ihrer flächendeckenden Sender-Infrastruktur eine Vielzahl von TV- und Radio-Anbieter. Zum Dienstleistungsportfolio der ORS gehören u. a. die technische Programmverbreitung von Radio- und Fernsehprogrammen über terrestrische Sendeanlagen und über Satellit, Streamingservices und die Bereitstellung von Sendestandorten im Rahmen von Co-Location-Angeboten.

