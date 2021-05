Neuer Bezirkshauptmann in Krems an der Donau

Günter Stöger von NÖ Landesregierung bestellt

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung Hofrat Mag. Günter Stöger mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2021 zum neuen Bezirkshauptmann in Krems an der Donau bestellt. Er folgt in dieser Funktion auf Hofrat Dr. Elfriede Mayrhofer, die dieses Amt in Krems an der Donau seit dem Jahr 2011 ausübte.

Günter Stöger wurde 1973 geboren und schloss 1999 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab. Im Oktober 2004 trat er seinen Dienst beim Amt der NÖ Landesregierung (BH Krems) an. Von Mai 2007 bis Oktober 2007 war er Leiter des Fachgebietes Umweltrecht an der BH Wien-Umgebung, von November 2007 bis März 2011 war er dort Bezirkshauptmann-Stellvertreter. Von März 2011 bis Mai 2015 übte er die Funktion des Bezirkshauptmann-Stellvertreters in Amstetten aus. Ab Mai 2015 war Günter Stöger Bezirkshauptmann in Waidhofen an der Thaya.

Elfriede Mayrhofer wurde 1958 geboren und trat im Jahr 1985 in den NÖ Landesdienst ein. Sie übte in den Jahren 1993 bis 1995 die Funktion des Bezirkshauptmann-Stellvertreters an der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs und in den Jahren 1995 bis 1998 die Funktion des Bezirkshauptmann-Stellvertreters an der Bezirkshauptmannschaft Melk aus. Ab März 1998 war sie Bezirkshauptfrau in Melk und ab Oktober 2011 Bezirkshauptfrau in Krems an der Donau.

