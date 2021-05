„Barbara Karlich Show – CLASSICS“ ab 17. Mai in ORF 2

Wiedersehen mit Highlights der 20-jährigen Karlich-Show-Geschichte

Wien (OTS) - Bewegend, spannend, berührend: Ab Montag, dem 17. Mai, gibt es (bis 2. Juni) wochentags um 16.00 Uhr in ORF 2 bei den „Barbara Karlich Show – CLASSICS“ ein Wiedersehen mit Auftritten von Gästen aus der 20-jährigen Karlich-Show-Geschichte, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Dazu zählen legendäre Momente aus den Anfängen oder Auftritte von Prominenten genauso wie Überraschungen, Geständnisse sowie Heiratsanträge oder Danksagungen. Jede „CLASSICS“-Ausgabe steht unter einem anderen Motto und präsentiert die entsprechenden Höhepunkte – von musikalischen Highlights über Erfolgsstorys und Geschlechtergrenzen bis zu sportlichen Idolen.

Die „Barbara Karlich Show – CLASSICS“ bringen auch ein Wiedersehen mit Stars aus Film und Fernsehen, heimischen Größen aus der Welt des Kabaretts und Idolen aus der Welt des Sports – wie Sky du Mont, Klausjürgen Wussow, Maria Perschy, die Crew der „Rosenheim-Cops“, Karl Merkatz alias „Mundl“ mit der „Familie Sackbauer“, Lotte Tobisch, Michael Schottenberg, die Kessler-Zwillinge, Franz Klammer, Karl Schranz, Michael Konsel, David Zwilling, Gunther Philipp, Otto Schenk und vielen mehr. Sie gewähren einen Einblick in ihr Privatleben, sprechen über Schicksalsschläge oder bringen das TV-Publikum einfach zum Lachen. Zu Wort kommen auch nicht in der Öffentlichkeit stehende Menschen, die das Publikum an ihrem Leben, ihren Sichtweisen, Erfahrungen und Meinungen teilhaben lassen.

Die Themen der ersten „Barbara Karlich Show – CLASSICS“-Woche im Überblick:

Montag, 17. Mai: „Musikalische Höhepunkte“

Musik verbindet Menschen aller Generationen und ist eine Sprache, die jede/r versteht. Im Laufe der Jahre waren unzählige namhafte Musikerinnen und Musiker in der „Barbara Karlich Show“ zu Gast, die sehr offen über ihr Privatleben und ihre Karrierewege gesprochen haben oder ihre Fans mit einem Song überrascht und zu Tränen gerührt haben. Es gibt ein Wiedersehen mit Ross Antony, der schon als Dreijähriger wusste, dass er einmal auf der Bühne stehen will. Melissa Naschenweng hingegen war in jungen Jahren sehr schüchtern und hat sogar auf die Maturareise verzichtet, da sie stets großes Heimweh geplagt hat. Mandy von den Bambis erzählt, wie das Lied „Melancholie“ weltbekannt wurde. Andy Borg erinnert sich daran, wie er als Alleinunterhalter und Schneepflugmechaniker seinen ersten Flug nach Köln ins Tonstudio erlebt hat. Jazz Gitti verrät, wie man mit positivem Denken auch Rückschläge im Leben bewältigen kann. Reinhold Bilgeri überrascht mit seinem Song „Some Girls Are Ladies“ einen Gast. Wienerlied-Macher Horst Chmela blickt zurück, wie er die Jugendjahre im Wien der Nachkriegszeit als „Gassenbub“ erlebt hat. Der Star der fünfziger und sechziger Jahre, Peter Kraus, überrascht einen Fan und erzählt, wie er sich fit hält. Marc Pircher stellt sich den Fragen seiner Fans, wobei er bedauert, dass durch die vielen Auftritte die Familie leider zu kurz kommt. Monika Martin erklärt, warum sie in fast allen ihrer Lieder die Liebe besingt. Simone Stelzer und Charly Brunner verraten, wann es zwischen ihnen gefunkt hat und wer sich daheim um den Haushalt kümmert.

Dienstag, 18. Mai: „Vom Tellerwäscher zum Millionär“

Dieser sprichwörtliche Ausdruck steht wie kein anderer dafür, dass man es schaffen kann, ohne jedes Startkapital reich und erfolgreich zu werden. Von ganz unten nach ganz oben: In dieser Sendung gibt es ein Wiedersehen mit beeindruckenden Persönlichkeiten, die allesamt unter Beweis gestellt haben, wie Menschen ihr Leben durch Fleiß, Talent und harte Arbeit komplett verändern und reich werden können. Sie erzählen, wie sie es geschafft haben, Hürden zu überwinden, mit Neid umzugeben und neue Ideen zu verwirklichen.

Mittwoch, 19. Mai: „Prominente Schicksale“

Auch Prominente werden vom Schicksal und persönlichen Dramen nicht verschont: Manchmal ist es wie bei Profi-Sportler Thomas Geierspichler ein tragischer Unfall oder eine schlimme Diagnose wie bei „Dancing Stars“-Juror Dirk Heidemann, die das Leben völlig verändern. Manchmal sind es auch Erfahrungen mit Diskriminierung oder Ausgrenzung, die das ganze Leben prägen – wie bei Schauspieler Mike Galeli, Fernsehmoderator Günter Tolar oder dem ehemaligen Skifahrer Erik Schinegger. Es kann aber auch passieren, dass man durch persönliche Probleme mit dem Gesetz in Konflikt gerät, wie der Musiker Tony Wegas und die Schauspielerin Ingrid van Bergen in der Sendung erzählen. Und der ehemalige Abfahrtsweltmeister David Zwilling blickt zurück auf den Tag, als seine Enkeltochter plötzlich spurlos verschwunden ist. Wie gehen Prominente mit Schicksalsschlägen um, und wie gelingt es ihnen, wieder ein glückliches Leben zu führen?

Donnerstag, 20. Mai: „Mann oder Frau? Geboren im falschen Körper” Die Suche nach ihrer wahren Identität stellt viele Menschen vor eine große Herausforderung. Einige haben – manchmal schon seit ihrer Kindheit – das Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein. Andere wiederum fühlen sich weder als Mann noch als Frau und wollen Geschlechtergrenze überschreiten. Ein Wiedersehen mit Gästen, die sehr offen darüber sprechen, wie sie mit dieser inneren Zerrissenheit umgegangen sind und wie ihre Familien und ihr Umfeld auf ihr Outing reagiert haben.

Freitag, 21. Mai: Idole aus der Welt des Sports

In dieser „CLASSICS“-Ausgabe gibt es ein Wiedersehen mit Weltmeistern, Olympiasiegern und Ikonen aus der Welt des Sports, die nicht nur über ihre sportlichen Höhenflüge sprechen, sondern auch einen Einblick in ihr Privatleben gewähren: Die Skilegenden Franz Klammer und Werner Grissmann erzählen über ihre Freundschaft und die gemeinsamen Stunden am Golfplatz. Die ehemalige Skirennläuferin Michaela Kirchgasser verrät, warum sie von Kolleginnen manchmal als „Tussi“ bezeichnet wurde. Erfolgscoach und Ex-Skirennläuferin Claudia Strobl blickt zurück auf die Schattenseiten im Skisport und berichtet, welches einschneidende Erlebnis sie dazu bewogen hat, ihre Karriere zu beenden. Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger erzählt über ihre Erfahrungen bei „Dancing Stars“ und wie ihre Eltern ihre Karriere gefördert haben. Torwartlegende Michael Konsel stellt sich den Fragen seiner jungen Fans. Der ehemalige ORF-Sport-Kommentator Michael Kuhn erinnert sich gemeinsam mit Ex-Fußballer Herbert Prohaska zurück an das legendäre WM-Spiel 1979 in Izmir, das zugleich auch der internationale Durchbruch von „Schneckerl“ war. Sportreporter Edi Finger jr. blickt zurück auf die Anfänge seiner Karriere beim ORF, welche Rolle sein Vater in seinem Leben gespielt hat und welche Werte er seinem Sohn Edi mitgeben will. Ilse Buck, die „Vorturnerin der Nation“, erzählt, warum isometrische Übungen eigentlich erst durch die Verletzung von Annemarie Moser-Pröll so richtig populär wurden. Die ehemalige Eiskunstläuferin und erste ORF-Sportmoderatorin Ingrid Wendl verrät, dass sie früher selbst keinen Fernseher hatte und warum sie beinahe als Leiche vor der Kamera geendet hätte. Die Skilegenden Karl Schranz und Egon Zimmermann blicken zurück auf ihre gemeinsamen Jahre im Skisport.

Nach dem Motto „Die besten Geschichten schreibt das wahre Leben“ zählt die „Barbara Karlich Show“ seit 27. Oktober 1999 zu den erfolgreichsten Talkshowformaten im deutschsprachigen Raum. Als Talkshow setzt die Sendung von Montag bis Freitag um 16.00 Uhr auf ORF 2 nicht nur auf Unterhaltung, sondern bietet auch Information und Service. Unabhängig von politischem, wirtschaftlichem und sozialem Hintergrund diskutieren die Gäste über Themen, die ganz Österreich bewegen und den Zeitgeist treffen. Die „Barbara Karlich Show“ steht für erstklassige Unterhaltung, interessante Diskussionen und außergewöhnliche Auftritte von Gästen, die etwas zu erzählen haben.

