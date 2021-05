SOS Kinderdörfer: Klasnic als Leiterin der Aufklärungskommission ist Affront gegen Gewaltopfer

Kirchenopfer: Hat sogar eigene Kinder geohrfeigt und wollte sich nicht entschuldigen dafür

Wien (OTS) - Waltraud Klasnic wurde designiert, die Leitung der Aufklärungskommission rund um Macht-Missbrauch in SOS Kinderdörfern zu übernehmen - das lässt nichts Gutes ahnen, denn bereits als Leiterin der kircheneigenen Kommission für die Opfer kirchlicher Gewalt in Österreich hat sie den Betroffenen mehr geschadet als genutzt: „Klasnic hat in den 11 Jahren ihrer Tätigkeit dazu beigetragen, dass Täter geschützt werden, sie hat deren Daten verschleiert und eine eigenständige Vernetzung der Betroffenen unterbunden. Infolge konnten die Gerichte der Täter nicht habhaft wurden und die Betroffenen wurden von Klasnic mit Almosen abgetan“, so sieht es Sepp Rothwangl, Obmann der Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt. Kein Wunder, die Kommission wurde ja auch damals von der kath. Kirche eingerichtet und auch von dieser finanziert.

Eigene Kinder geohrfeigt

Auch bei den SOS Kinderdörfern sind die Voraussetzungen ähnlich ungünstig. „Hier wird der Bock zum Gärtner gemacht. Das ist ein Affront gegen alle kirchlichen Gewaltopfer, die viele Jahre hindurch von Klasnic abgewiesen wurden oder bei denen sie das, was ihnen widerfahren ist, verharmlost und die Täter geschützt hat.“ Rothwangl erinnert auch daran, dass Klasnic sich 2019 frohgemut zu Ohrfeigen bei ihren eigenen Kindern bekannt hat, und dass sie außerdem mit ihrer Werbeagentur gut an den Gewaltopfern verdiente. Später hat sie die gleiche Dienstleistung (“gewerblicher Täterschutz”) dem ÖSV angeboten hat. Der „Persilschein“, den sie dem ÖSV ausgestellt hat, hat sich in der Folge als grob falsch herausgestellt.

„Wir fordern eine staatliche Kommission zur Aufklärung aller Gewaltverbrechen in entsprechenden Einrichtungen unter Ausschluss von gewerblichen TätervertreterInnen wie Klasnic, die eine Art „Weißwaschung“ mit ihrer Werbeagentur anbietet”, schließt Rothwangl.

Klasnic-Detschn-Affäre: https://www.ots.at/redirect/ots15

www.betroffen.at

Rückfragen & Kontakt:

PURKARTHOFER PR, +43-664-4121491, info @ purkarthofer-pr.at