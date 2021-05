Ideenwettbewerb: FH Kärnten suchte kreative Konstruktions-Ideen für Selbstbedienungs-Räume aus Holz

Entwürfe von Bachelor-Studierenden der TU Wien und FH Kärnten sowie Schüler*innen der HTL Mödling überzeugten die Jury

Spittal an der Drau (OTS) - Unter dem Projekttitel „speiseKAMMER21“ schrieb der Studienbereich Bauingenieurwesen & Architektur der FH Kärnten bereits zum zehnten Mal einen österreichweiten Ideenwettbewerb aus. Entwürfe von Bachelor-Studierenden der TU Wien und FH Kärnten sowie Schüler*innen der HTL Mödling überzeugten die Jury und erhielten den Hauptpreis in den Kategorien AM HOF (Projekt 001), FREILAND (Projekt 015) und URBAN (Projekt 035).

Im ländlichen Raum an der Straße, neben einem Bauernhof und auch im städtischen Raum stehen sie, die neuen Nahversorger im Container. Sie haben 24 Stunden an sieben Tagen der Woche geöffnet und decken das Bedürfnis der Bevölkerung nach regionalen und frischen Lebensmitteln direkt vor der Haustür ab. Nicht alle speiseKAMMERn entsprechen in ihrer Ausführung der Philosophie der zum Verkauf angebotenen Lebensmitteln: regional, ökologisch, nachhaltig und hochwertig.

Schüler*innen und Bachelor-Studierende waren aufgerufen eine speiseKAMMER aus Holz zu entwerfen, die entsprechend Platz für eine richtige Lagerung der Lebensmittel bietet, aber auch als Marktstand oder Puppentheater genützt werden kann. Das verwendete Baumaterial (Holz) sollte aus der Region kommen. Die einfache Bauweise mit ausschließlich Brettern und Konstruktionsholz soll einen unkomplizierten Auf- und Abbau ermöglichen.

Teilnahmeberechtigt waren Schüler*innen der Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) und Studierende in den Bereichen Architektur, Hochbau, Tiefbau sowie Möbel- und Innenausbau, Holztechnik, Innenarchitektur und Industriedesign.

Die Sieger der „speiseKAMMER21“ stehen fest

Die Präsentationen von insgesamt 20 ausgewählten Projekten fanden am 7. Mai 2021 im Online-Modus statt. Die Jury war im Studio live vertreten.



Die Gewinner im Überblick:

Erster Preis in der Kategorie FREILAND – Projekt 015

Projektteam: Michaela Rabengruber & Alexander Pagitsch & Egon Grünwald

FH Kärnten, 6. Semester Architektur – Betreuerin: Prof. Arch. DI Sonja Hohengasser

Preisgeld: 500 €

Erster PREIS in der Kategorie URBAN – Projekt 035

Projektteam: Klara Klappmüller, Aurelia Kathan

HTL Mödling – Betreuer: Ronald Wagner

Preisgeld: 500 €

Erster PREIS in der Kategorie AM HOF – Projekt 001

Projektteam: Sebastian Brantner, Mihály Sibinger, Charlotte Eybl

TU Wien – Betreuer: Architekt Christoph Schmidt-Ginskey

Preisgeld: 500 €

Anerkennung – Mobil – Projekt 170

Projektteam: Patrick Höck, Simon Wagner

HTL Bau und Design INNSBRUCK - Betreuer: Wolfgang Ohnmacht

Preisgeld: 250 €

Anerkennung – Verkaufsstand – Projekt 168

Projektteam: Johanna Sommersguter & Hannes Lernbeiß

HTL Mödling – Betreuer: Matthias Kargl

Preisgeld: 250 €

Insgesamt wurden 132 Projekte von Schülerteams aus folgenden Bildungseinrichtungen eingereicht:

HTL Mödling, HTL Salzburg, HTL Hallein, HTL Hallstatt, HTL Saalfelden, HTL Graz-Ortweinschule, HTBLA Villach, HTL Bau und Design Innsbruck, HTL Bau und Design Linz, Camillo Sitte Bautechnikum, FH Kärnten, FH Campus Wien, ETH Zürich, TU Wien



Neben den 20 von der Fachjury ausgewählten Projekten, kam auch das Projekt mit den meisten „Likes“ ins Finale, das durch ein Publikumsvoting via Social Media gewählt wurde.

Der Ideenwettbewerb speiseKAMMER21 – regionaler Genuss wurde unterstützt von der Landwirtschaftskammer Kärnten, proHolz Kärnten, Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten, Holzbau Tschabitscher, AON, SHIGA und STRABAG AG.

Buchband: 10 Jahre Ideenwettbewerb

Im Rahmen der Siegerehrung stellte Architektin Sonja Hohengasser, Projektleiterin der speiseKAMMER21, die frisch gedruckte Publikation „ideenRÄUME – Über die Vermittlung zum gebauten Raum“ vor. Der Buchband berichtet über die 10 vergangenen Wettbewerbe und zeigt, zu welchen gestalterischen Höchstleistungen die Teilnehmer*innen auch schon während der Ausbildung fähig sind. Das Buch „ideenRÄUME“ kann über die Website www.architekturfhkaernten.at bestellt werden.



Fachjury „speiseKAMMER21“:

Hans Mikl | Kammeramtsdirektor Landwirtschaftskammer Kärnten

Stefanie Murero | Murero Bresciano Architektur ZT GmbH

Kurt Pock | Kurt Pock ZT Ingenieurkonsulent für Bauingenieurswesen im Bereich Tragwerksplanung

Reinhold Tschabitscher | Geschäftsführer Holzbau Tschabitscher

Jürgen Wirnsberger | Lehrender FH Kärnten – Architektur | Hohengasser Wirnsberger Architekten ZT GmbH



Siegerehrung und Buchpräsentation ansehen

Rückfragen & Kontakt:

FH Kärnten

Studienbereich Bauingenieurwesen & Architektur

Arch. DI Sonja Hohengasser & DI Florian Anzenberger

speisekammer21 @ fh-kaernten.at

www.fh-kaernten.at/speisekammer21