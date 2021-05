KundInnen gewinnen und behalten – digital und real

Wie kann ich mein traditionelles Geschäft mit dem digitalen so verknüpfen, dass die Dinge nahtlos ineinander übergehen und ich meine Kunden umfassend – real und digital – behandeln kann? Peter Trawnicek, VMware

Wien (OTS) - Neue Podcast-Folge „Always On“ – APA-IT-Chef Clemens Prerovsky im Gespräch mit Peter Trawnicek (VMware) über Fallen und Chancen für Unternehmen in der Pandemie – Webshop erstellen alleine reicht nicht

Digitale Shops von Unternehmen sind die großen Gewinner der Corona-Pandemie, so die landläufige Meinung. Doch wie sehen das die Endkundinnen und -kunden? Die Digitalberatung VMware hat dazu die Studie „Digital Frontiers" durchgeführt und durchaus überraschende Erkenntnisse gewonnen, wie Österreich-Country Manager Peter Trawnicek in der aktuellen Folge des Podcasts „Always On“ von APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky berichtet.

So meinen laut Trawnicek etwa 32 Prozent der Befragten, dass die digitalen Auftritte von Unternehmen im vergangenen Jahr nicht besser geworden seien. Erstaunlich, da zu Beginn des Lockdowns viele Firmen erstmals eine Digitalisierungsstrategie planten – manchmal erschöpfte sich diese jedoch offenbar in einer schönen neuen Website. Aber es gehört mehr dazu als einen Online-Shop zu erstellen, um Kunden digital abzuholen und zu halten, wie Trawnicek ausführt: „Die große Herausforderung ist weniger die Technik – dafür gibt es Lösungen und Anbieter – als eine Frage des Managements: Wie kann ich mein traditionelles Geschäft mit dem digitalen so verknüpfen, dass die Dinge nahtlos ineinander übergehen und ich meine Kunden umfassend – real und digital – behandeln kann? “

Laut der Umfrage ist fast die Hälfte aller Konsumentinnen und Konsumenten sehr schnell bereit, einen Anbieter zu wechseln, wenn dieser ein besseres digitales Erlebnis bieten sollte. Wie Unternehmen durch bewusstes Ausprobieren lernen können, die digitale und reale Welt zu verknüpfen, an welchen Stellen man besser nicht herumexperimentieren sollte und wie Unternehmen online punkten – dies und vieles mehr verrät der VMware-Manager außerdem im Podcast-Gespräch.

Die aktuelle und weitere Folgen der Podcast-Serie „Always On“ sind auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts zu finden.

„Always On“ mit Clemens Prerovsky

Geschichten aus der Praxis, gebündelt mit unverblümten Meinungen und konkreten Tipps: Der IT-Podcast von APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky beleuchtet Trends und Innovationen aus der Welt der IT. Von Agilität über Cloud Services bis hin zu User Experience und Recruiting – gemeinsam mit renommierten Gästen ermöglicht Clemens Prerovsky ExpertInnen sowie QuereinsteigerInnen einen einfachen und verständlichen Zugang zu diversen Tech-Themen.

