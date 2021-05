FH Campus Wien und TTTech Auto: Trotz Pandemie Wissensaufbau zu Sicherheit weiter forcieren

Wien (OTS) - Bestes Beispiel für einen länderübergreifenden Wissensaufbau zu funktionaler Sicherheit (Safety) für das autonome und hochautomatisierte Fahren ist der akademische Lehrgang „Functional Safety for ISO 26262“. Das Weiterbildungsangebot ist eine spezielle Entwicklung des Vienna Institute for Safety and Systems Engineering (VISSE) der FH Campus Wien in Zusammenarbeit mit TTTech Auto. Der Start erfolgte im Herbst 2020 mit den ersten 24 Teilnehmer*innen aus Spanien, Deutschland, Österreich, der Türkei und Serbien. Diese schließen den Lehrgang trotz Pandemie und Lockdowns wie geplant zum Ende des Sommersemesters als „Academic Safety Engineers“ ab.



TTTech Auto: Sicherheit für die nächste Automobilgeneration



TTTech Auto ist spezialisiert auf Sicherheitssoftware und hat mit MotionWise eine serienerprobte Softwareplattform für das automatisierte Fahren entwickelt. Das dafür nötige Wissen um die zentrale Sicherheitsnorm für Straßenfahrzeuge ISO 26262 muss dafür im Unternehmen kontinuierlich ausgebaut werden. In Zusammenarbeit mit den Safety-Expert*innen der FH Campus Wien wurde dafür ein internationaler Lehrgang geschaffen, der sich an Entwickler*innen der verschiedenen TTTech Auto Standorte richtet. TTTech Auto ist als international tätiges Unternehmen mit über 1.200 Mitarbeiter*innen neben Österreich in Deutschland, Spanien, Zentral- und Osteuropa sowie Asien und den USA vertreten.



„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem Vienna Institute for Safety and Systems Engineering der FH Campus Wien zusammenzuarbeiten“, sagt Nikola Teslic, Senior Vice President Customer Programs & Engineering bei TTTech Auto. „ Als Unternehmen, das auf Sicherheitssoftware für anspruchsvolle Automobilanwendungen spezialisiert ist, bilden wir ständig Softwareingenieur*innen aus und weiter. Gemeinsam mit dem renommierten Institut VISSE, einer führenden Einrichtung in der funktionalen Sicherheit, legen wir mit dem gemeinsamen Lehrgang einen Grundstein für die zukünftige Wissensbasis in diesem Bereich. “

Kompetenzzentrum VISSE: Enge Zusammenarbeit mit der Industrie



Die Forscher*innen des Kompetenzzentrums Vienna Institute for Safety and Systems Engineering (VISSE) der FH Campus Wien beschäftigen sich seit über 15 Jahren mit der Safety-Thematik und arbeiten in mehreren Projekten eng mit der Industrie zusammen. Als erste Adresse für Safety – sowohl für die funktionale Sicherheit als auch für den neueren Ansatz der inhärenten Systemsicherheit – konzipierte das VISSE den zweisemestrigen akademischen Lehrgang Functional Safety for ISO 26262 entsprechend den hohen Anforderungen von TTTech Auto und setzte ihn gemeinsam mit dem Unternehmen auf. „ Unsere Kooperation ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Hochschulen und die Industrie sich durch die Pandemie nicht beirren lassen, konsequent zusammen weiter zu machen und länderübergreifend Wissen für die Zukunft aufbauen “, so Hans Tschürtz, Leiter des VISSE und des Masterstudiums Safety and Systems Engineering an der FH Campus Wien.

Normen, Standards und neue Safety-Methoden



Die 24 Teilnehmer*innen eignen sich Safety-Wissen im Bereich der funktionalen Sicherheit und der übergeordneten Systemsicherheit an. Breiten Raum nehmen Normen und Standards für den Automotive-Bereich, und hier speziell ISO 26262, ein. Die angehenden Safety-Ingenieur*innen lernen systematisch-methodisches Vorgehen kennen, um selbstständig Lösungskonzepte im Sinne der inhärenten Systemsicherheit entwickeln zu können. Ergänzend dazu vertiefen sie ihre Kenntnisse im Projekt- und Prozessmanagement (ASPICE) zugeschnitten auf den sicherheitskritischen Bereich. Die Organisation des Lehrgangs mit starken E-Learning-Elementen erwies sich als Glücksgriff: trotz Corona-Pandemie und Lockdowns in den Herkunftsländern der Teilnehmer*innen lief die Weiterbildung ohne Einschränkungen weiter, die Teilnehmer*innen werden den Lehrgang zu Ende des Sommersemesters abschließen. „Damit sind die Mitarbeiter*innen von TTTech Auto ganz vorne mit dabei in Sachen Safety und kennen den letzten Stand der Forschung“, freut sich Hans Tschürtz.

Akademischer Lehrgang und Masterstudium zu Safety



Der akademische Lehrgang Functional Safety for ISO 26262 ist stark an das bestehende Masterstudium Safety and Systems Engineering angelehnt. Er legt den Fokus jedoch auf die funktionale Sicherheit in Verbindung mit der ISO 26262, während im Masterstudium der disziplinen- und technologienübergreifende Ansatz den Schwerpunkt bildet und das Studium auch auf andere Branchen (Railway, Maschinen- und Anlagenbau, Prozessindustrie, Flugindustrie, etc.) eingeht. Darüber hinaus wird die inhärente Systemsicherheit für hochautomatisierte und autonome Systeme im Kontext von System-of-Systems stark belichtet. Die Orientierung am Curriculum des Masterstudiums ermöglicht den Teilnehmer*innen des Lehrgangs jedenfalls ein Upgrade auf das Studium.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen



Mit rund 7.000 Studierenden an fünf Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab.

Über TTTech Auto



TTTech Auto bietet Lösungen für die Herausforderungen zukünftiger Fahrzeuggenerationen. Das Unternehmen ist auf Sicherheits-Software- und Hardware-Plattformen für automatisiertes Fahren und darüber hinaus spezialisiert, die in Serienprodukten eingesetzt werden können. Mit unseren führenden Technologielösungen gewährleisten wir Sicherheit und elektronische Robustheit für eine zunehmend automatisierte Welt.



TTTech Auto agiert unter dem Dach der TTTech Group, einem Technologieführer für robuste Netzwerke und Sicherheitssteuerungen mit branchenübergreifender Erfahrung von mehr als 20 Jahren. Die TTTech Group hat ihren Hauptsitz in Wien, Österreich, und unterhält außerdem mehrere Standorte in Europa, den USA und Asien.

