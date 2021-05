Rundum-Hausbetreuung für Immobilienverwaltungen & Co.

JÄGER setzt auf hochqualitative Services und umfangreiches Know-how

Wien (OTS) - Die professionelle Hausbetreuung ist der Grundstein für jede gepflegte Immobilie – das weiß auch der qualitätsorientierte Multidienstleister JÄGER. Mit seiner Kerndienstleistung „Hausbetreuung“ bietet JÄGER – als eines der führenden Unternehmen der Branche – Hausverwaltungen & -eigentümern bereits seit 1985 eine hochqualitative Rundum-Betreuung und steigert gleichzeitig den Wohlfühlfaktor für Bewohner & Eigentümer in Wien und Niederösterreich.



Die umfassende Hausbetreuung reicht von der Haus-, Garagen- und Dachrinnenreinigung bis zu einem Winterdienst sowie der Grünflächenbetreuung und Entrümpelungen. Die Bedürfnisse des Auftraggebers haben für das österreichische Familienunternehmen dabei oberste Priorität. „Damit jeder Kunde genau das bekommt, was er auch tatsächlich benötigt, können unsere vielfältigen Leistungen im Rahmen eines Besichtigungstermines vor Ort je nach Bedarf kombiniert und anschließend jederzeit angepasst werden“, ist Thomas Jäger, CEO der JÄGER Hausbetreuung, stolz. Dabei steht jedem Kunden von Beginn an ein persönlicher Ansprechpartner aus dem hauseigenen Team des Full Service Dienstleisters mit umfangreichem Know-how rund um die Uhr zur Seite, der die Bedürfnisse der Liegenschaft und die des Kunden kennt. Immobilienverwaltungen & -eigentümer können sich so anderen wichtigen Dingen zuwenden und wissen die Betreuung ihres Objekts in guten Händen. „Die enge Zusammenarbeit und starken Allianzen mit den Hausverwaltungen sorgen schließlich dafür, dass die bestmögliche Betreuung einer Immobilie gewährleistet werden kann. Das spart unnötige Kosten für nicht notwendige Leistungen und Hausverwaltungen & -eigentümern wird so langfristig ein echter Mehrwert geboten“, fährt Jäger fort. Nach der Prämisse „JÄGER bringt Qualität ins Haus!“ informiert der qualitätsorientierte Immobiliendienstleister im Rahmen einer individuellen und umfassenden Hausbetreuung auch über etwaige Problemstellungen im Objekt. Mit den empfohlenen Maßnahmen können Probleme anschließend prompt behoben werden und die Werterhaltung der Immobilie ist dadurch gesichert.



Full Service auf ganzer Linie

Die umfassende Hausbetreuung ist jedoch nicht alles, was der qualitätsorientierte Multidienstleister für seine Kunden leistet. Um Immobilienverwaltungen & -eigentümern individuell und auf ganzer Linie unter die Arme zu greifen, bietet JÄGER außerdem eine ganzheitliche Gebäudereinigung von Innen- und Außenflächen sowie Räumungen. Seit 2020 ergänzen außerdem Maler- & Bodenverlegearbeiten das breite Portfolio und sorgen für einen hochwertigen letzten Schliff bei Immobilien. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Zinshäuser, gesamte Wohnhausanlagen oder mehrstöckige Betriebsobjekte handelt: Als verlässlicher Partner bietet JÄGER alle Dienstleistungen rund ums Haus aus einer Hand und setzt so neue Maßstäbe in der Hausbetreuung.



