GÖD: Bundestag der Unterrichtsverwaltung

Pauxberger erneut zum Vorsitzenden gewählt

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 28. April 2021, fand via Videokonferenz der Bundestag der „GÖD Unterrichtsverwaltung“ statt. Die Delegierten, welche in ihrer Funktion die personellen Weichen für die kommenden fünf Jahre gestellt haben, sind Bundesbedienstete aus dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Zentrallehranstalten, der Pädagogischen Hochschulen, der Bildungsdirektionen und der Bundesschulen in Österreich.

Der bisherige Vorsitzende der Bundesvertretung Unterrichtsverwaltung, HR Johann Pauxberger, wurde mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Seine Stellvertretung übernimmt Claudia Biegler, MA.

In seinem Bericht dankte Johann Pauxberger allen anwesenden Funktionärinnen und Funktionären stellvertretend für die hervorragende Tätigkeit aller Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren und betonte die Bedeutung einer starken Interessensvertretung. Der Vorsitzende gab einen Überblick über die bevorstehenden Herausforderungen und hob den besonderen Einsatz an den Dienststellen im Zuge der Pandemie hervor. Die GÖD Unterrichtsverwaltung wird auch in den nächsten Jahren mit vollem Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen im Interesse der Kolleginnen und Kollegen handeln.

Der wiedergewählte Vorsitzende nahm auch zur aktuellen Situation klar Stellung: „Diese Krise hat eindeutig gezeigt, wie wichtig die Unterrichtsverwaltung im „System Schule“ ist. Die Kolleginnen und Kollegen leisten unter schwierigsten Bedingungen hervorragende Arbeit und erwarten sich daher volle Unterstützung durch den Dienstgeber.“

Der Bundestag verabschiedete außerdem einstimmig eine Resolution im Rahmen der Aktion “Sprungbrett“ der Bundesregierung. Es geht dabei um die personelle Aufstockung in der Schulverwaltung sowie um zeitgemäße und faire Arbeitsbedingungen auch abseits der aktuellen Pandemie:

„Resolution des Bundestages der GÖD-BV3

Die Bundesregierung hat für die vielen arbeitslosen Menschen in Österreich die Aktion „Sprungbrett“ beschlossen. Ziel ist die Wiedereingliederung von möglichst vielen Frauen und Männern in den Arbeitsmarkt.

Im Schulverwaltungsbereich haben wir einen jahrzehntealten Ausstattungsschlüssel an den Bundesschulen. Viele neue Aufgabenbereiche sind seither dazu gekommen und unsere Kolleginnen und Kollegen leisten hervorragende Arbeit. Die Belastungsgrenze ist jedoch schon lange überschritten. Auch das BMBWF und die Bildungsdirektionen leiden nach jahrelangen Personaleinsparungen bei gleichzeitiger Vermehrung der Aufgaben unter Personalmangel.

Der Bundestag der GÖD Unterrichtsverwaltung ersucht daher die Bunderegierung, die Aktion „Sprungbrett“ für eine bessere personelle Ausstattung der Schulverwaltung zu nutzen, um zeitgemäße und faire Arbeitsbedingungen auch abseits der aktuellen Pandemie zu ermöglichen.

Für viele arbeitslose Menschen bieten sich zahlreiche Möglichkeiten der Beschäftigung – vom Schulsekretariat bis zu Schulwarten, Reinigungskräften und anderen Verwendungen – jede zusätzliche Kraft würde uns helfen und gleichzeitig die Zahl der arbeitssuchenden Menschen verringern.

Nutzen Sie diese Chance und helfen sie möglichst vielen Frauen und Männern und unserer Schulverwaltung.“

