AVISO: 12. Mai virtuelle Pressekonferenz: Infrastruktur- und Altbau-Sanierung: Der Konjunkturmotor bis 2040

Nachhaltigkeitsinitiative UMWELT+BAUEN stellt Programm für „Next Generation“ in Österreich vor.

Wien (OTS) - Die Nachhaltigkeitsinitiative UMWELT+BAUEN stellt ein Programm für die „Next Generation“ in Österreich vor. Wohnhaussanierung, Sanierung kommunaler Infrastruktur und die Sanierung öffentlicher Gebäude sind dabei die inhaltlichen Schwerpunkte.++++



Österreich braucht bis 2040 einen Tourplan. In 19 Jahren müssen in 19 Etappen die angekündigten Ziele erreicht werden.



Im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz werden Programm, Fakten, Finanzierung und Potenziale präsentiert.



Mittwoch, 12. Mai, 11.00 Uhr

Pressekonferenz im virtuellen Raum Presseclub Concordia

Ihre Gesprächspartner sind:



* Abg. z. NR Josef Muchitsch, Gewerkschaft BAU-HOLZ

* Mag. Johannes Wahlmüller, Global 2000

* Mag. Robert Schmid, Fachverband Stein- und keramische Industrie



