Lotto: Dreifachjackpot – 3,6 Mio. Euro für den Sechser am Mittwoch

3 Joker nach Jackpot zu je mehr als 145.000 Euro

Wien (OTS) - Er hätte sich wohl auch als Muttertagsgeschenk nicht schlecht gemacht, so ein Lotto Sechser nach einem Doppeljackpot, aber daraus wurde nichts. Es hat nämlich am Sonntag abermals keinen Sechser gegeben, und damit wurde aus diesem Doppeljackpot nun ein Dreifachjackpot. Somit geht es am Mittwoch um rund 3,6 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl stand ein einfacher Jackpot auf dem Spiel, und der wurde von drei Spielteilnehmern geknackt. Zwei Niederösterreicher und ein Burgenländer waren erfolgreich und gewannen jeweils rund 87.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die 74 Gewinner eines Fünfers aufgeteilt, die jeweils rund 5.600 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es voraussichtlich um rund 300.000 Euro.

Joker

Schließlich wartete am Sonntag auch beim Joker ein Jackpot darauf, geknackt zu werden, und das ist drei Spielteilnehmern gelungen. Ein Oberösterreicher, ein Salzburger und ein Steirer erhalten für ihr „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils mehr als 145.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Mai 2021

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.627.717,19 – 3,6 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 86.906,80 161 Fünfer zu je EUR 1.002,00 317 Vierer+ZZ zu je EUR 152,60 6.471 Vierer zu je EUR 41,50 7.660 Dreier+ZZ zu je EUR 15,70 99.228 Dreier zu je EUR 4,90 268.508 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 7 16 25 39 45 Zusatzzahl 18

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Mai 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 74 Fünfer zu je EUR 5.582,80 3.438 Vierer zu je EUR 20,30 57.230 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 10 13 22 26 41

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Mai 2021

3 Joker zu je EUR 145.026,10 13 mal EUR 8.800,00 126 mal EUR 880,00 1.184 mal EUR 88,00 11.879 mal EUR 8,00 116.428 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 3 0 1 6 4

