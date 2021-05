Gastro-Öffnung: Neue „Schanigarten-Decke“ wärmt umweltfreundlich

Decke „Schani“ von Steiner1888 für lauschige Abende im Gastgarten

Wien (OTS) - Die Wiedereröffnung der Gastronomie in der kommenden Woche ist in aller Munde. Trotz frühlingshafter Temperaturen kann es abends in den Gastgärten noch kühl werden. Der steirische Loden- und Wollspezialist Steiner1888 hat eine neue Decke entwickelt, die genau auf diesen Einsatz abzielt: Die nachhaltig produzierte Kurzdecke „Schani“ aus natürlicher Wolle wärmt Schoß oder Schultern. Stromfressende Heizgeräte müssen nur mehr in Ausnahmefällen aktiviert werden.

„Nachdem die Gastgärten jetzt wieder geöffnet werden dürfen und das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung laufend steigt, braucht es neben den stromfressenden Heizgeräten auch umweltfreundliche, nachhaltige Alternativen für die Gäste und Frischluftgenießer“, betont Johannes Steiner, Geschäftsführer von Steiner1888. „Unsere neue Kurzdecke aus reiner Schafwolle ist durch ihre wärmeregulierenden Eigenschaften besonders für kühle Temperaturen geeignet und sehr kuschelig.“

Kurzdecke deshalb, weil sie mit den Maßen 80 mal 145 cm entweder für die Beine oder den Oberkörper verwendet wird. Die Decke ist in verschiedenen Designs erhältlich und entweder aus Merino- oder Alpakawolle gefertigt.

