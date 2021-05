„DIE.NACHT“: Julian Rachlin und Lisa Theresa Hauser bei „Willkommen Österreich“ am 11. Mai

Außerdem: Wiedersehen mit den „Pratersternen“ in ORF 1

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 11. Mai 2021, um 22.00 Uhr in ORF1 wieder zwei außergewöhnliche Gäste im Studio: Diesmal schauen der Violinist und Dirigent Julian Rachlin und die Biathlon-Weltmeisterin Lisa Theresa Hauser zum launigen Talk vorbei. Gleich danach, um 23.10 Uhr, gibt es auf der „Pratersterne“-Bühne ein Wiedersehen mit Thomas Maurer, Isabell Pannagl, Clemens Maria Schreiner und Machatschek.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Den Violinisten und Dirigenten Julian Rachlin kann man getrost als Wunderkind bezeichnen, hat er doch bereits mit 13 Jahren die Bühnen der Welt bespielt. Er dirigiert heute die renommiertesten Orchester und konzertiert weltweit als Violinist und Bratschist. Dass er sich dabei auch viele Freunde gemacht hat, lassen das „Julian Rachlin & Friends“-Festival in Dubrovnik und die „Julian Rachlin and Friends Foundation“ zur Förderung junger Talente erahnen. Mit den Friends Stermann und Grissemann spricht er über seine Leidenschaft zur Musik, die Leiden des Musikers in der Pandemie und gibt einen Ausblick auf sein nächstes Projekt: 2021 wurde er zum Künstlerischen Leiter des Herbstgold-Festivals im Schloss Esterházy in Eisenstadt ernannt.

Wintergold könnte man wiederum den Erfolg von Lisa Theresa Hauser nennen. Die 27-jährige Tirolerin wurde in der Saison 2020/2021 Österreichs erste Biathlon-Weltmeisterin. Die sympathische Sportlerin ist aber nicht nur erfolgreich, sondern wird auch von ihren Konkurrentinnen geschätzt und hat 2017 den „Fair Play Preis des Deutschen Sports“ erhalten. Im Gespräch mit den Moderatoren erzählt die nationale Sportpionierin von ihrem Erfolgsrezept und wie sie diese Saison toppen will.

„Pratersterne“ mit Maurer, Pannagl, Schreiner und Machatschek um 23.10 Uhr

Hosea Ratschiller lädt zum Stand-up-Abend für bekannte und vor allem für weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler ins „Fluc“ am Wiener Praterstern. Diesmal stehen Thomas Maurer, Isabell Pannagl, Clemens Maria Schreiner und Machatschek auf der „Pratersterne“-Bühne und liefern Stand-up-Comedy vom Feinsten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at