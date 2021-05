Die Chiesi Gruppe ruft zum Kampf gegen den Klimawandel auf

Die Chiesi Gruppe, das weltweit größte als B Corp zertifizierte Pharmaunternehmen, bekräftigt mit #ActionOverWords ihr Ziel, bis 2035 CO2-neutral zu werden.

Wien (OTS) - Parma, Italien, 10. Mai 2021 – Die Chiesi Gruppe, ein internationales forschendes Pharma- und Healthcare-Unternehmen, hat auf www.actionoverwords.org/de/ ihren Plan veröffentlicht, bis 2030 CO2-neutral zu werden. Dieser Plan umfasst direkte Treibhausgasemissionen und jene aus eingekauftem Strom und Wärme (Scope 1 und 2). Bis 2035 wird dieses Ziel außerdem auch mit Blick auf alle verbleibenden indirekten Treibhausgasemissionen (Scope 3) umgesetzt. Die Chiesi Gruppe ist eine Benefit Corporation und zertifizierte B Corp, die sich verpflichtet hat, ihr Geschäft auf langfristige Nachhaltigkeit auszurichten, indem sie die Umweltauswirkungen ihrer Produkte und Tätigkeiten minimiert. Der nun vorgestellte Klimaneutralitätsplan ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Umsetzung dieses Ziels.

Chiesis Reduktionsziele wurden von der Science Based Target Initiative[1] (SBTi) genehmigt. Sie stehen im Einklang mit dem höchst ambitionierten Ziel des Pariser Klimaabkommens, den globalen Temperaturanstieg bis 2100 auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.[2] Chiesis Ziele gehen sogar noch weit darüber hinaus.

Um bis 2035 klimaneutral zu werden, wird die Chiesi Gruppe folgende Maßnahmen ergreifen:

Bis 2030 werden die Treibhausgasemissionen pro verkaufte Einheit von Inhalationsprodukten im Vergleich zu den Emissionen von 2019 um über 80 % reduziert. Bis 2035 sollen die absoluten Scope-3-Treibhausgasemissionen aus der Verwendung verkaufter Produkte um 90 % im Vergleich zu 2019 gesenkt werden. Diese Reduzierung ist möglich, dank eines neuen Treibmittels mit niedrigem Treibhauspotenzial, das für Inhalationsgeräte verwendet wird.

Bis 2030 werden sowohl die direkt erzeugten (Scope 1) als auch die mit dem Kauf von Strom und Wärme verbundenen Treibhausgasemissionen (Scope 2) im Vergleich zu 2019 um 50 % gesenkt. Erreicht wird dies unter anderem durch die Verbesserung der Geschäftsabläufe und die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. Nachdem bereits mehrere Firmenstandorte mit Ökostrom betrieben werden, sollen auch alle übrigen Standorte auf 100 % erneuerbare Energie umgestellt werden.

Bis zum zweiten Quartal 2021 wird die Emissionsbilanz der Chiesi Gruppe durch das Carbon Disclosure Project[3] offengelegt, einschließlich direkter und indirekter Emissionen (Scope 1, 2 und 3). Diese Offenlegung erhöht die Transparenz des Unternehmens und ermöglicht einen jährlichen Vergleich der eigenen Emissionen mit denen anderer Unternehmen in der Branche.

Um ein Höchstmaß an Glaubwürdigkeit und Vertrauen in seine Verpflichtungen zu schaffen, wird Chiesi mit der international anerkannten Spezifikation PAS 2060[4] arbeiten. Dabei handelt es sich um eine Verifizierung durch Dritte, die den Wert und die Wirksamkeit von Chiesis Plänen überprüft. Dabei werden auch Minderungsmaßnahmen und der CO2-Ausgleich der verbleibenden THG-Emissionen bewertet.

Die Chiesi Gruppe kündigt ihren Plan zur Klimaneutralität im Rahmen einer neuen Kampagne unter dem Motto #ActionOverWords an. Diese unterstreicht die Bedeutung der globalen Nachhaltigkeitsbewegung für Unternehmen. Chiesi ist nicht das erste Unternehmen, das sich öffentlich dazu verpflichtet, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Als größtes B Corp-zertifiziertes Pharmaunternehmen möchte Chiesi jedoch diesen entscheidenden Moment nutzen, um einen Dialog über unternehmerisches Handeln zu entfachen. Gleichzeitig soll deutlich gemacht werden, dass es an der Zeit ist, nicht mehr nur Verpflichtungen zu würdigen, sondern stattdessen messbaren Fortschritt zu honorieren.

Mit der Kampagne #ActionOverWords möchte Chiesi ein sichtbares Zeichen im Umgang mit Nachhaltigkeitsverpflichtungen setzen.

Bei diesen Selbstverpflichtungen geht es oft um Worte und nicht um die Maßnahmen, mit denen sie erreicht werden sollen. So werden Begriffe wie „CO2-neutral“, „Netto-Null“ und „klimaneutral“ synonym verwendet oder je nachdem, welcher Begriff beeindruckender klingt. Bislang berufen sich jedoch nur wenige Unternehmen auf offizielle Standards, um den Fortschritt bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen auf individueller Unternehmensebene zu messen. Derartige offizielle Kriterien gibt es derzeit nur für Klimaneutralität.[5] Unternehmensverpflichtungen dieser Art sind daher nicht konsistent und senden verwirrende Signale an jene externen Akteure, die versuchen, den Effekt und die Auswirkungen dieser Ziele zu bewerten. Viele Selbstverpflichtungen umfassen außerdem nicht die indirekten Emissionen, die in der Lieferkette eines Unternehmens und während der Produktnutzung entstehen, die sogenannten Scope-3-Emissionen.

„Es ist an der Zeit, Ankündigungen zu machen, die wirklich etwas bedeuten und zur Übernahme von Verantwortung auffordern“, sagt Ugo di Francesco, CEO der Chiesi Gruppe. „Unternehmen sollten für die Einhaltung ihrer Verpflichtungen zur Rechenschaft gezogen werden und die Gesellschaft sollte die gemachten Versprechen nicht vergessen. Deshalb wollen wir uns zu messbaren Zielen verpflichten und wagen den Schritt, unsere Fortschritte öffentlich zu machen. Mit dieser Kampagne laden wir alle unsere Branchenkollegen ein, sich uns auf diesem Weg anzuschließen.“

Umfassende und langfristig angelegte Messstandards und Rahmenregelungen sind von zentraler Bedeutung, um den Fortschritt in Richtung einer kohlenstoffarmen Gesellschaft zu fördern und zu verfolgen. Sie ermöglichen es Unternehmen, CO2-Reduktionsziele präzise und transparent zu planen und umzusetzen. Zudem helfen sie Bürgerinnen und Bürgern und politischen Entscheidungsträgern, diejenigen Minderungsmaßnahmen zu identifizieren, die für den entscheidenden Unterschied sorgen.

„Chiesi steht an der Seite all jener, die ihren Teil dazu beitragen, den Klimawandel aufzuhalten“, kommentiert Maria Paola Chiesi, Leiterin Shared Value & Sustainability der Chiesi Gruppe. „Wir sehen unsere Nachhaltigkeitsstrategie als einen fortlaufenden Prozess, wir verbessern uns fortlaufend und setzen uns immer strengere Ziele. Unsere feste Überzeugung bestimmt unser Handeln und die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Unsere Erfolgsbilanz untermauert das Gesagte.“

Unter www.actionoverwords.org/de/ finden Sie weitere Informationen über die #ActionOverWords-Kampagne, die Verpflichtung zur Klimaneutralität und die öffentliche Nachhaltigkeitsbilanz von Chiesi. Darüber hinaus können Sie hier den neuesten Nachhaltigkeitsbericht von Chiesi sowie hier das We ACT-Nachhaltigkeitsmanifest lesen.

Weiterführende Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie der Chiesi Gruppe:

Diese Ankündigung folgt Chiesis langjährigen Engagement, ökologische und soziale Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit zu stellen – weit über die Kohlenstoffreduktion hinaus.

Der Healthcare-Konzern wurde im Juni 2019 mit der B Corp-Zertifizierung ausgezeichnet . B Lab, eine gemeinnützige Organisation, die als globale Bewegung von Menschen fungiert, die Unternehmen als Kraft für das Gute nutzen, bewertete die soziale und ökologische Leistung aller Chiesi-Tochtergesellschaften durch das B Impact Assessment (BIA). Der durch B Lab verifizierte B Impact Score von Chiesi liegt bei 87,5 – bei einem Durchschnittswert von 50,9 aller Unternehmen, die das BIA abgeschlossen haben.[6]

. B Lab, eine gemeinnützige Organisation, die als globale Bewegung von Menschen fungiert, die Unternehmen als Kraft für das Gute nutzen, bewertete die soziale und ökologische Leistung aller Chiesi-Tochtergesellschaften durch das B Impact Assessment (BIA). Der durch B Lab verifizierte B Impact Score von Chiesi liegt bei 87,5 – bei einem Durchschnittswert von 50,9 aller Unternehmen, die das BIA abgeschlossen haben.[6] Im Jahr 2019 war Chiesi das erste Pharmaunternehmen, das öffentlich eine Lösung zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Dosieraerosolen (pMDIs) ankündigte . Gleichzeitig investiert Chiesi weiterhin in die DPI-Technologie, um die Bandbreite an therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten abzudecken, die Patienten mit Asthma und chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankungen (COPD) benötigen. Der erste kohlenstoffarme Inhalator wird bis 2025 auf den Markt kommen und eine Reduktion des CO2-Fußabdrucks um 90 % gewährleisten. Chiesi investiert aktiv 350 Millionen Euro, um die Entwicklung voranzutreiben und diese innovative Lösung auf den Markt zu bringen.[7]

. Gleichzeitig investiert Chiesi weiterhin in die DPI-Technologie, um die Bandbreite an therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten abzudecken, die Patienten mit Asthma und chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankungen (COPD) benötigen. Der erste kohlenstoffarme Inhalator wird bis 2025 auf den Markt kommen und eine Reduktion des CO2-Fußabdrucks um 90 % gewährleisten. Chiesi investiert aktiv 350 Millionen Euro, um die Entwicklung voranzutreiben und diese innovative Lösung auf den Markt zu bringen.[7] Im selben Jahr hat Chiesi außerdem zusammen mit seinen Lieferanten den ersten Verhaltenskodex für nachhaltige Entwicklung erstellt . Der Kodex definiert gemeinsame Richtlinien und verpflichtet die gesamte Lieferkette des Konzerns zur Einhaltung gemeinsamer Prinzipien. Ziel ist es, ein nachhaltigeres und integratives Geschäftsmodell zu schaffen. Dies wird als „Code of Interdependence“ bezeichnet.[8]

. Der Kodex definiert gemeinsame Richtlinien und verpflichtet die gesamte Lieferkette des Konzerns zur Einhaltung gemeinsamer Prinzipien. Ziel ist es, ein nachhaltigeres und integratives Geschäftsmodell zu schaffen. Dies wird als „Code of Interdependence“ bezeichnet.[8] Im Jahr 2018 änderte Chiesi seine Struktur und Satzung und nahm die neue Rechtsform der „Benefit Corporation“ in Italien und den USA an, indem es einen doppelten Zweck für die Schaffung von gemeinsamen Werten einführte. Ziel ist es, sowohl für Chiesi als auch für die Gesellschaft und die Umwelt einen Mehrwert zu erzeugen. Durch die genannte Änderung wurde das Ziel der Nachhaltigkeit zu einem vertraglich geregelten, rechtlich bindenden Element von zentraler Bedeutung für alle Unternehmensentscheidungen. Im April 2021 wurde bekanntgegeben, dass Chiesi Frankreich im Jahr 2020 darauf hingearbeitet hat, die erste „Société à mission“ (SAM) der Gesundheitsbranche zu werden. Diese Möglichkeit bietet das französische Gesetz seit Mai 2019 an.

und nahm die in Italien und den USA an, indem es einen doppelten Zweck für die Schaffung von gemeinsamen Werten einführte. Ziel ist es, sowohl für Chiesi als auch für die Gesellschaft und die Umwelt einen Mehrwert zu erzeugen. Durch die genannte Änderung wurde das Ziel der Nachhaltigkeit zu einem vertraglich geregelten, rechtlich bindenden Element von zentraler Bedeutung für alle Unternehmensentscheidungen. Im April 2021 wurde bekanntgegeben, dass Chiesi Frankreich im Jahr 2020 darauf hingearbeitet hat, die erste „Société à mission“ (SAM) der Gesundheitsbranche zu werden. Diese Möglichkeit bietet das französische Gesetz seit Mai 2019 an. Im März 2021 ist Chiesi dem B Corp Climate Collective (BCCC) beigetreten und hat sich dadurch dem „Race To Zero“ des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC)verpflichtet. Hierbei handelt es sich um eine globale Kampagne, die die Führung und Unterstützung von Unternehmen, Städten, Regionen und Investoren für eine grünere Zukunft mobilisieren soll. Ziel ist es, im Vorfeld der COP26, bei der die Regierungen ihre Beiträge zum Pariser Klimaabkommen verstärken müssen, eine Dynamik für den Übergang zu einer dekarbonisierten Wirtschaft aufzubauen.



Über die Chiesi Gruppe

Chiesi ist ein internationaler, forschungsorientierter Pharma- und Gesundheitskonzern mit Hauptsitz in Parma, Italien. Das Unternehmen verfügt über 85 Jahre Erfahrung und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter in 30 Ländern (Chiesi Gruppe). Seine Mission ist es, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und dabei verantwortungsvoll gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt zu handeln. Um dies zu erreichen, erforscht, entwickelt und vermarktet der Konzern innovative Arzneimittel in seinen drei Therapiegebieten: AIR (Produkte und Dienstleistungen zur Förderung der Atmung, vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen), RARE (Behandlung von Patienten mit seltenen und sehr seltenen Krankheiten) und CARE (Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung der Spezialpflege und der Selbstversorgung der Verbraucher). Das Forschungs- und Entwicklungszentrum der Gruppe hat seinen Sitz in Parma und arbeitet mit sechs weiteren wichtigen Forschungs- und Entwicklungszentren in Frankreich, den USA, Kanada, China, Großbritannien und Schweden zusammen, um seine präklinischen, klinischen und regulatorischen Programme voranzutreiben. Chiesi ist seit 2019 der größte B Corp-zertifizierte Pharmakonzern der Welt. Chiesi Farmaceutici S.p.A. hat 2018 seinen rechtlichen Status in eine Benefit Corporation geändert, indem es einen doppelten Zweck für die Schaffung von gemeinsamen Werten und die Generierung von Werten für das Unternehmen, die Gesellschaft und die Umwelt verankert hat. Die globale B-Corp-Bewegung fördert Unternehmen als eine Kraft für das Gute. Darüber hinaus ist die Chiesi Farmaceutici S.p.A. als Benefit Corporation gesetzlich verpflichtet, gemeinnützige Ziele in ihre Satzung aufzunehmen und jährlich transparent zu berichten. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt bis Ende 2035 CO2-neutral zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.chiesi.com.

