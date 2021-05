ÖGUT-Umweltpreis 2020 für herausragende technische und soziale Innovationen für Klima- und Umweltschutz vergeben.

Eine unabhängige Jury aus Wirtschaft, Verwaltung und Umwelt wählte aus 100 Einreichungen die besten Projekte und Vorbilder. Die Preisträger*innen freuen sich über 22.000 Euro Preisgeld.

Wien (OTS) - Ausgezeichnet wurden mit dem ÖGUT-Umweltpreis 2020: Dina Bacovsky (BEST/Wieselburg), Stadt Innsbruck für „Einzugsbegleitung XL“, Regionalmanagement Oberösterreich GmbH und Oberösterreichische Zukunftsakademie für „GemeindeNavi Agenda 2030", der Verein Fairkehrswende Wien für „Platz für Wien", SIR – Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen für die „CO2-neutrale Quartierssanierung Friedrich-Inhauser-Straße" sowie Green-Bag GmbH für „Wir konzentrieren das Wesentliche für dich...der Umwelt zuliebe".

Die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) zeichnete zum 34. Mal die besten Projekte und Vorbilder im Bereich Nachhaltigkeit aus.

„Die Preisträgerinnen und Preisträger des ÖGUT Umweltpreises 2020 sind Vorbilder, Ideengeber und Wegweiser – sie zeigen, wie das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit in konkrete Projekte gefasst werden kann. Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich“ , sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Neu: Erstmals themenübergreifende Online-Events mit Nominierten zum ÖGUT Umweltpreis

Die Pandemie hat eine Preisgala im Herbst 2020 und auch jetzt im Frühjahr verhindert – die Verleihungen wurden daher in den letzten zwei Wochen einzeln vorgenommen. Um die Zeit zu überbrücken wurden neue Wege eingeschlagen, um den ausgezeichneten Projekten Sichtbarkeit und Vernetzung zu ermöglichen. Erstmals fanden daher Kategorien-übergreifende Online-Events mit Nominierten zum ÖGUT Umweltpreis statt. Dabei wurden die eingereichten Projekte im Hinblick auf "Klimaneutralität", "Partizipation", "Kreislaufwirtschaft" und "neue Führungsstile" diskutiert. Insgesamt nahmen an den vier Online-Events über 200 Personen teil.

„Dieser Austausch zwischen Pionier*innen zu Erfahrungen, Learnings, Erfolgen und Hürden, die man gemeistert hat, wurde sehr positiv aufgenommen und ich freue mich sehr, dass wir hier einen mehr als würdigen Ersatz, einen wirklichen Mehrwert, anbieten konnten“ , zieht die ÖGUT-Generalsekretärin Monika Auer Bilanz zu den ÖGUT-Umweltpreis-Online-Events, die im Zeitraum Februar bis April 2021 über die Bühne gingen. „Wir wissen aus den Forschungsprogrammen, dass der Austausch zwischen den Projekten wichtig ist. Das gilt auch für die unzähligen Initiativen, Personen, Projekte, die in diesem Land Innovation leben. So entstehen Ermutigung, Anerkennung, Vorbildwirkung und oft wieder neue Ideen.“ , so Auer.

Der ÖGUT-Umweltpreis 2020 – die Preisträger*innen

Eine unabhängige Expert*innen-Jury aus Wirtschaft, Verwaltung und Umwelt wählte aus 100 Einreichungen die Preisträger*innen in fünf Kategorien:

Mit dem Preis in der Kategorie „Frauen in der Umwelttechnik“ wurde Dipl.-Ing.in Dina Bacovsky, Standortleiterin bei BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies in Wieselburg, ausgezeichnet. Durch ihre herausragende Expertise im Bereich Bioökonomie ist Bacovsky nicht nur national, sondern auch international gut vernetzt. Wichtig für die Nominierung in der Kategorie „Frauen in der Umwelttechnik" war auch ihr Engagement als Mentorin für junge Frauen. Das Preisgeld von 5.000 Euro wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zur Verfügung gestellt.





Der Preis – für zivilgesellschaftliches Engagement geht an das Projekt „Platz für Wien“ des Vereins Fairkehrswende Wien. In Zeiten der Klimakrise werden nachhaltige Mobilitätskonzepte gebraucht, Platz für Wien hat durch eine Politisierung von unten in den öffentlichen Diskurs eingegriffen und ein Diskussionsforum unabhängig von Parteipolitik eröffnet.



In der Kategorie „Innovation und Stadt“ wurde das Projekt „CO2-neutrale Quartierssanierung Friedrich-Inhauser-Straße" des Projektkonsortiums rund um das SIR – Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen ausgezeichnet. Leistbares Wohnen, höchste Ansprüche an städtische Lebensqualität und Klimaschutz werden in diesem Projekt miteinander vereint. Als vorbildhaft beurteilte die Jury den Blick in die Zukunft mit der Vereinbarkeit der Ansprüche an städtische Lebensqualität und an Klimaschutz sowie die Lösung auf Quartiersebene. Das Preisgeld von 5.000 Euro wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zur Verfügung gestellt.





Der BUSINESSART Sonderpreis geht an das Projekt des Vorarlberger Gemeindeverband ‐ Umweltverband für das Servicepaket „Nachhaltiges Bauen in der Gemeinde“, mit dem Gemeinden zu den Themen ökologisches Bauen, energieeffiziente Umsetzung, Beschaffungsverfahren und Qualitätssicherung beraten werden. Für den LEBENSART Sonderpreis wurde die Mobilitätsagentur Wien GmbH für „Coole Straßen 2020“ ausgezeichnet: Anrainer*innen werden dabei ihre Straßen als erfrischende Orte zum Verweilen, für Begegnungen und Interaktionen zur Verfügung gestellt – im Hinblick auf die Auswirkungen der Klimakrise im urbanen Gebiet eine wichtige Initiative. BUSINESSART/LEBENSART stellen für die Sonderpreise ein Medienpaket zur Verfügung.

Die Preisträger*innen können sich über ein Preisgeld von insgesamt 22.000 Euro freuen.

Das Preisgeld für den 34. ÖGUT-Umweltpreis wurde gestiftet vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), dem Österreichischen Städtebund und Coca-Cola. Sie fördern damit die breite öffentliche Anerkennung und Vorbildwirkung der ausgezeichneten Projekte und unterstützen durch den finanziellen Bonus auch ganz konkret die Umsetzung von Ideen und Projekten.



Fotomaterial und Projektinformationen

Fotomaterial und nähere Informationen zu den nominierten Projekten und Preisträger*innen finden Sie auf der ÖGUT-Website.

