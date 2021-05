"Erweckung": Der Open Doors Tag 2021 am 15. Mai auf Bibel TV

Der Open Doors Tag widmet sich dem Schicksal verfolgter Christen / in aller Welt und zeigt, wie Gott inmitten der Not Mut schenken kann (FOTO)

Hamburg (ots) - Verfolgten Christen eine Bühne geben - das ist der Herzschlag des "Open Doors Tages". Die Organisation Open Doors Deutschland e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, die christliche Gemeinschaft auf der ganzen Welt durch praktische Hilfe und Gebete zu stärken und ein weltweites Netzwerk der Solidarität aufzubauen. Das zentrale Thema der jährlichen Veranstaltung ist die Verfolgung von Christen in verschiedenen Ländern.

Der Open Doors Tag 2021 unter der Leitung von Markus Rode steht unter dem Motto "Erweckung". Erweckung und Verfolgung - passt das zusammen? Die Veranstalter haben sich genau diesen scheinbaren Widerspruch als Motto gesetzt und wollen zeigen, wie Jesus im Verborgenen wirkt und Neues schafft, mitten in schwierigen Umständen.

Christen schildern eindrucksvoll ihre Erfahrungen mit Unterdrückung und Verfolgung - unter anderem kommen die Pastoren Kumaran aus Sri Lanka, Victor und Dabrina Bet-Tamraz aus Iran, Salamat aus Zentral-Asien, Tam Lin aus Vietnam, Tomas Samuel aus Ägypten sowie Tom & JoAnn Doyle aus den USA zu Wort. Sie berichten von ihren persönlichen Geschichten - und wie sie trotz der Verfolgung und willkürlichen Gefängnisaufenthalten nie den Glauben an Jesus Christus verloren haben. Die Laufbahn des einstigen Salafisten Tomas Samuel - oder die Geschichte von Salamat, der auf Grund der anhaltenden Verfolgung nicht seinen richtigen Namen nennen darf - bewegen die Zuhörer zutiefst.

Für den musikalischen Part sind die bekannte Band "Outbreakband" und die christliche Musikerin Darya verantwortlich, die bereits mit 15 Jahren ihre eigenen Lobpreislieder geschrieben hat. Ein sogenanntes "Spoken Word" - eine Mischung aus Lyrik und Erzählung - wird von der Künstlerin Sarah Marie vorgetragen.

Der "Open Doors Tag 2021" am 15.05.2021 von 20.15 bis 22.50 Uhr auf Bibel TV

