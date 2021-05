Bundeskanzler und Gesundheitsminister präsentieren morgen neue Öffnungsverordnung

Behutsame Lockerungen ebnen Weg zurück zur Normalität

Wien (OTS) - Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein präsentieren nach Tagen der intensiven Vorbereitung nun die neue Öffnungsverordnung, welche ab dem 19. Mai 2021 die Grundlage für weitere behutsame Öffnungsschritte in Österreich bilden wird.

Bundeskanzler Sebastian Kurz: „Am 19. Mai können wir einen großen Schritt in Richtung Normalität machen. Der Impffortschritt und das massive Testen ermöglichen uns, in allen Bereichen wieder Öffnungsschritte zu setzen, selbstverständlich mit Sicherheitskonzepten und der gebotenen Vorsicht. Wir werden die Entwicklung weiterhin im Blick haben. Aus derzeitiger Sicht spricht nichts dagegen, im Sommer in die Normalität zurückzukehren. Der Impfturbo sorgt dafür, dass wir bis Ende Juni allen, die eine Impfung wollen, eine anbieten können.“

Die Planung der Öffnungsschritte erfolgte in intensiver Zusammenarbeit mit zahlreichen Expertinnen und Experten sowie den Bundesländern.

„Die Lage in den Intensivstationen und der gute Fortschritt der Impfkampagne machen die Öffnungsschritte möglich. Die Österreicherinnen, Österreicher und alle Menschen die hier leben können sich darauf verlassen, dass ich die Lage weiter genau beobachte und so es nötig ist, eingreifen werde. Dadurch schaffen wir eine behutsame und sichere Rückkehr in unser altes Leben und schützen weiterhin unsere Mitmenschen“, so Gesundheitsminister Mückstein zu den geplanten Schritten.

Grundregel der Öffnungen wird es sein, dass diese unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dreh- und Angelpunkt dieses Sicherheitskonzepts ist daher die Definition von Personen, von denen ein geringes epidemiologisches Risiko ausgeht. Hier wird von den drei G gesprochen: „Genesen, Getestet, Geimpft“.

Die Details der Verordnung werden morgen mit den Landeshauptleuten besprochen und anschließend der Öffentlichkeit präsentiert.

