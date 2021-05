Vincent Bueno fährt mit dem Nachtzug zum „Eurovision Song Contest“ nach Rotterdam

Erste Probe am 10. Mai

Wien (OTS) - Guten Abend Wien – Guten Morgen Holland! Gestern reiste Vincent Bueno gemeinsam mit der österreichischen Delegation vom Wiener Hauptbahnhof mit dem ÖBB-Nightjet Richtung Niederlande ab, wo schon morgen, am 10. Mai 2021, die erste Probe in der Ahoy-Arena in Rotterdam auf dem Programm steht. Vincent Bueno: „Es war eine super Erfahrung mit dem Nightjet der ÖBB anzureisen. Die Fahrt war total relaxed, ich habe sehr gut geschlafen, bin gestärkt und ready to go.“ Und weiter: „In Wien war ich viel nervöser, als ich jetzt bin. Ich habe das ganze Jahr auf diesen Moment gewartet und jetzt beginnt sich der Stress aufzulösen. Heute können wir entspannt ankommen und uns im Hotel einrichten und morgen habe ich schon die erste Probe. Ich bin sehr gespannt, wie die Bühne ausschaut und wie das Feeling in der Halle sein wird.“ Fotos von Vincent Buenos Reise und Ankunft sind unter presse.ORF.at abrufbar.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Vincent Bueno ist ein lässiger Musiker und ein großherziger, feiner und empathischer Mensch, der unser Land beim größten Pop-Musikwettbewerb der Welt weltoffen repräsentierten wird. Ich wünsche ihm, dass er nicht nur jede Sekunde auf der Bühne, sondern auch jede Sekunde seiner Zeit in Rotterdam genießen kann. Du wirst Europa mit deinem Song und deiner Ausstrahlung berühren, lieber Vincent! Toi Toi Toi für den Eurovision Song Contest!“

Der Song Contest im ORF

Die Live-Übertragungen der beiden Semifinalshows am 18. und am 20. und des Finales am 22. Mai stehen jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1. Alle drei ESC-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet. Die aktuellen „Zeit im Bild“-Sendungen berichten während der Entscheidungswoche aus Rotterdam. Und auch die ORF-Landesstudios, die „Seitenblicke“, „Studio 2“, „Aktuell nach Eins“ und „Guten Morgen Österreich“ widmen sich in ihren Programmen dem ESC 2021.

Der „Eurovision Song Contest“ im Hitradio Ö3

Ab dem 17. Mai ist Vincent Bueno mit seinem Ö3-Song-Contest-Tagebuch im Ö3-Wecker zu hören: Er meldet sich in der Showwoche mit einem täglichen Update aus Rotterdam. Die schrägsten Song-Contest-Lieder von „Wadde hadde dudde da?“ bis zu den singenden Omas aus Russland sind am Freitag, dem 21. Mai, im „Freaky Friday“ (8.00 Uhr) zu hören.

Die „Song Contest TOP 50“: Schweden, Deutschland, Italien & Co. – ganz Europa wählt die besten Song-Contest-Songs aus 65 Jahren! In Österreich können die Ö3-Hörer/innen von 7. bis 14. Mai auf der Ö3-Homepage für ihre Song-Contest-Lieblingshits voten. Am Finalabend, dem 22. Mai, werden dann die Top 50 der besten Song-Contest-Hits aller Zeiten im „Ö3-Countdown zum Song Contest“ (18.00 bis 21.00 Uhr) präsentiert. Außerdem gibt Ö3-Reporter Max Bauer einen Ausblick auf die diesjährigen Favoriten.

Der Eurovision Song Contest im Internet

ORF.at bietet den Fans nicht nur ausführliche Storys rund um den ESC, sondern zu den Semifinalshows und dem Finale auch einen multimedialen ORF.at-Liveticker. Auf der ORF-TVthek gibt es alle drei Shows live und on demand. Der ORF TELETEXT bietet neben aktuellen Berichten wieder ein Teletwitter-Service, bei dem Tweets (Hashtag #ESCORF) am TV-Bildschirm eingeblendet werden können.

Vincent Buenos weiterer Fahrplan bis zum zweiten Semifinale des „Eurovision Song Contest“:

Montag, 10. Mai:

Erste Probe in Rotterdam

Donnerstag, 13. Mai:

Zweite Probe in Rotterdam und anschließende Pressekonferenz

Sonntag, 16. Mai:

Roter Teppich und offizielle Eröffnung des ESC21

Mittwoch, 19. Mai:

Generalprobe zum zweiten Semifinale – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Donnerstag, 20. Mai:

ESC 2021 – Zweites Semifinale (Österreich mit Startnummer 5) ab 21.00 Uhr, live in ORF 1

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at