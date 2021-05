Premiere für „Die Wahrheit über Spargel“ im vierteiligen „ORF III Themenmontag“

Außerdem: Auftakt für Schwerpunkt-Woche zum 80. Geburtstag Senta Bergers mit Dokureihe und Fernsehserie „Die schnelle Gerdi“

Wien (OTS) - Ein vierteiliger „ORF III Themenmontag“ am 10. Mai 2021 verrät in einer neuen Doku „Die Wahrheit über Spargel“. Erntemethoden, Arbeitsbedingungen und die Frage, wer am Spargel verdient, werden beleuchtet. Weitere Dokus werfen einen Blick auf die Gemüseproduktion in Österreich und Europa und vergleichen die Qualität der Produkte.

Am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) einen umfassenden Nachrichtenüberblick. Danach startet die Schwerpunkt-Woche zum 80. Geburtstag von Senta Berger. Zum Auftakt gibt es in den „Expeditionen“ fünf Folgen der von ihr erzählten Dokureihe „Frankreich – Wild und schön“, beginnend mit „Die Nordküste – Paradies der Vögel“ (13.00). Anschließend an die „Expeditionen“ sind die ersten zwei Folgen der Fernsehserie „Die schnelle Gerdi“ (ab 16.55 Uhr) von Senta Bergers Ehemann Michael Verhoeven aus dem Jahr 1989 zu sehen. Die Jubilarin spielt darin die Titelrolle der charismatischen Münchner Taxifahrerin Gerdi Angerpointner. Los geht es mit „Heldin des Tages“ (16.55 Uhr) und „Muttertag“ (17.50 Uhr). Um 18.45 Uhr widmet sich „MERYN am Montag“ dem Thema „Herzrhythmusstörungen“.

Zu Beginn des „ORF III Themenmontags“ steht die ORF-III-Neuproduktion „Die Wahrheit über Spargel“ (20.15 Uhr) auf dem Programm. Die alljährliche Spargelzeit hat auch Schattenseiten: Die Ernte wird zum größten Teil in Handarbeit von ausländischen Arbeitskräften verrichtet. Regisseur Alfred Schwarz hat sich in dieser Doku die Erntemethoden und die Arbeitsbedingungen näher angesehen. Wer verdient eigentlich wirklich am Spargel? Anschließend beleuchtet „Das Geschäft mit Tomaten“ (21.05 Uhr) die Anbaubedingungen von Tomaten bei Industrietomatenproduzenten in China ebenso wie bei italienischen Bauern. Darauffolgend zu sehen sind die Produktionen „Gemüse aus Österreich – Wo ist es am besten?“ (21.55 Uhr) und „Abgezockt? Rumänische Erntehelfer auf deutschen Feldern“ (22.45 Uhr).

