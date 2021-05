Wirtschaftsbund ad SPÖ: Sozial ist, was Arbeit schafft

Egger: Beißreflex der SPÖ war zu erwarten. Sozialdemokratisches Dänemark zeigt vor, wie es geht.

Wien (OTS) - „Der Beißreflex der SPÖ zu den Reformvorschlägen des Wirtschaftsbundes im Arbeitsmarkt ist nicht überraschend - staubige Klassenkampfrhetorik verziert mit alten Arbeitsmarktmaßnahmen. Laut Vorstellungen der SPÖ soll also mehr Geld für Langzeitarbeitslose ein Wirtschaftskonzept sein. Das ist eher ein Wählerfang-Programm statt ernstzunehmender Wirtschaftspolitik. Dabei zeigt das sozialdemokratisch-geführte Dänemark, wie das degressive Arbeitslosengeld funktioniert“, so WB-Generalsekretär Kurt Egger.

Zuerst höheres Arbeitslosengeld, dann stufenweise weniger

Während der Krise ist die Arbeitslosigkeit stark angestiegen. Gleichzeitig haben wir am Arbeitsmarkt mehr gemeldete offene Stellen als vor der Krise (AMS: Ende April 2021: 81.028, Ende April 2019: 80.288). Viele Unternehmer suchen händeringend nach Arbeitskräften. Vor allem im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit werden die Probleme mit dem längeren Andauern der Pandemie immer größer. Schon während der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 hat sich gezeigt, dass die Sockelarbeitslosigkeit nicht mehr auf das Vorkrisenniveau zurückgefunden hat.

„Um dieses Problem nach der Krise zu minimieren, braucht es am Arbeitsmarkt strukturelle Maßnahmen: Zu Beginn mehr Geld, das stufenweise zurückgeht. Das sind jetzt die richtigen Maßnahmen. Der SPÖ-Vorschlag für mehr Geld für Langzeitarbeitslose reicht für einen moralischen Schulterklopfer, den Menschen hilft es sicher nicht. Am Ende ist das sozial, was Arbeit und ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht“, so Egger abschließend.

