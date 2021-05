A vivid Europe from below

A vivid Europe from below: Trans-national interaction on the subnational level; Conference on the Future of Europe

Eisenstadt (OTS) - International besetzte Podiumsdiskussion: A vivid Europe from below: Trans-national interaction on the subnational level

Am 10. Mai diskutieren internationale ExpertInnen im Rahmen der Konferenz „Conference on the Future of Europe“ auf Einladung von Ministerin Edtstadler und der Foster Europe Stiftung zum Thema „trans-national interaction on the subnational level“. Ziel der hochkarätigen Diskussionsveranstaltung ist es die Bedeutung der europäischen Vernetzung von Kommunen, Regionen Wissenschaft und Zivilgesellschaft für die Entwicklung von Integration und Demokratie zu beleuchten.

Die Konferenz findet am 10. Mai von 10:15-12:00 Uhr online via Zoom statt.

„Ein lebendiges Europa baut auf einem europaweiten Teamworking auf regionaler und kommunaler Ebene auf. Im Rahmen der Conference on the Future of Europe möchten wir dieses Europe-from-below betonen“, so Stefan Lütgenau, Direktor der Foster Europe Stiftung anlässlich der Konferenz.

„Die EU ist nicht in Straßburg oder Brüssel, sondern da wo die Menschen Probleme haben und sich Lösungen erwarten. Die Gemeinden und Regionen sind daher die Stärke Europas und die Weitentwicklung der EU muss dort ihren Ausgangspunkt nehmen“, so Europaministerin Karoline Edtstadler.

Am Podium diskutieren:

Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung, Österreich

Bundesministerin für EU und Verfassung, Österreich Corina Stratulat, European Policy Centre, Brüssel

European Policy Centre, Brüssel Gerhard Eisl, Referatsleiter EU-MRS; INTERREG, Stellvertretender Nationaler Koordinator, Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, Österreich

Referatsleiter EU-MRS; INTERREG, Stellvertretender Nationaler Koordinator, Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, Österreich Claudia Singer, Koordinatorin PA 10 Institutional Capacity and Cooperation, Österreich

Koordinatorin PA 10 Institutional Capacity and Cooperation, Österreich Irene Lucius, Regional Conservation Director bei WWF Central and Eastern Europe, Österreich

Regional Conservation Director bei WWF Central and Eastern Europe, Österreich Iva Tarahlezkova, Citizens Participation Forum, Vizepräsidentin Danube Civil Society Forum, Bulgarien

Anmeldungen unter office @ foster-europe.org

Zukunftskonferenz Europa: A vivid Europe from below: Trans-national interaction on the subnational level

Am 10. Mai diskutieren internationale ExpertInnen im Rahmen der Konferenz „Conference on the Future of Europe“ auf Einladung von Ministerin Edtstadler und der Foster Europe Stiftung zum Thema „trans-national interaction on the subnational level“. Ziel der hochkarätigen Diskussionsveranstaltung ist es die Bedeutung der europäischen Vernetzung von Kommunen, Regionen Wissenschaft und Zivilgesellschaft für die Entwicklung von Integration und Demokratie zu beleuchten.



Die Konferenz findet am 10. Mai von 10:15-12:00 Uhr online via Zoom statt.

office @ foster-europe.org



Datum: 10.05.2021, 10:15 - 12:00 Uhr

Ort: Registrierung erforderlich

Online, Österreich

Url: http://www.foster-europe.org

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Lütgenau, +43 664 965 7891

office @ foster-europe.org