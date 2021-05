Benedikt Föger zum Präsidenten des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels wiedergewählt

Benedikt Föger, Verleger des Czernin Verlags, wurde als Präsident einstimmig bestätigt.

Wie jeder andere Kultur- und Wirtschaftszweig braucht auch die Buchbranche einen kräftigen Neustart nach der Pandemie Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels 1/2

Bücher brauchen Sichtbarkeit und die gilt es gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen umzusetzen. Besonders dem Engagement der Verbandsfunktionär*innen und Mitarbeiter*innen ist es zu verdanken, dass wir langjähriges Vertrauen zur Politik und den öffentlichen Stellen aufbauen konnten. Das hat sich in diesen herausfordernden Corona-Jahren für die HVB-Mitglieder und die gesamte Buchbranche bewährt, diese starke Verbandsarbeit wollen wir beibehalten Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels 2/2

Wien (OTS) - Am 6. Mai 2021 hat der Vorstand des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels (HVB) sein Führungsgremium für die Jahre 2021 bis 2024 neu gewählt.

Benedikt Föger, seit 2014 Präsident des HVB, sieht die Schwerpunkte der HVB-Tätigkeit für die kommenden drei Jahre vor allem in der weiteren Verbesserung der wirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen für die gesamte Buchbranche. „ Wie jeder andere Kultur- und Wirtschaftszweig braucht auch die Buchbranche einen kräftigen Neustart nach der Pandemie “, so Föger. Eine besondere Rolle sollen dabei die erfolgreiche Durchführung des Projektes Gastland Leipzig 2023 und die Weiterentwicklung der Buch Wien, Österreichs größter Literatur-Veranstaltung, spielen. „ Bücher brauchen Sichtbarkeit und die gilt es gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen umzusetzen. Besonders dem Engagement der Verbandsfunktionär*innen und Mitarbeiter*innen ist es zu verdanken, dass wir langjähriges Vertrauen zur Politik und den öffentlichen Stellen aufbauen konnten. Das hat sich in diesen herausfordernden Corona-Jahren für die HVB-Mitglieder und die gesamte Buchbranche bewährt, diese starke Verbandsarbeit wollen wir beibehalten “, so Föger.

Zu Vizepräsidenten wurden der Vorsitzende des Österreichischen Verlegerverbandes Alexander Potyka, Picus Verlag, der Vorsitzende der Österreichischen Buchhändlerverbandes, Helmut Zechner, Buchhandlung Heyn, und der Vorsitzende des Verbands der Österreichischen Buchgrossisten, Franz Lintner, Medienlogistik gewählt. Auch sie wurden in ihren Funktionen bestätigt.

Als Vorsitzender des Verbandes der Österreichischen Verlagsvertreter*innen wurde Bernhard Spiessberger/Verlagsvertretung Spiessberger wiedergewählt. Auch der Vorsitzende des Österreichischen Antiquariatsverbandes, Michael Steinbach/Antiquariat Steinbach, wurde für die nächsten drei Jahre bestätigt.

Die Interessenvertretung

Der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels vertritt seit über 160 Jahren die Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Politik und Öffentlichkeit, national und international. Die Schaffung und Bewahrung legislativer Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Förderung des Buchmarktes ist neben der operativen Umsetzung eine seiner Hauptaufgaben.

Der Verband führt zahlreiche Projekte durch und setzt gezielt Maßnahmen, um das Kultur- und Wirtschaftsgut „Buch“ in der öffentlichen Wahrnehmung stark zu verankern. Darüber hinaus ist der HVB erste Anlaufstelle für seine Mitglieder und die Buchbranche und fungiert als wichtiger Ansprechpartner für Politik und Medien.



Ein druckfähiges Foto des neu gewählten Präsidiums (v.l.n.r. Franz Lintner, Helmut Zechner, Benedikt Föger, Alexander Potyka) steht honorarfrei zum Download bereit. Bitte beachten Sie den Fotocredit © Lisi Specht.

Rückfragen & Kontakt:

Hauptverband des Österreichischen Buchhandels

Mag. Rebecca Eder

Pressekontakt

+43512153511

eder @ hvb.at