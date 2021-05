„Sport am Sonntag“ mit „25 Jahre Rapid im Europacup-Finale“

Am 9. Mai um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 9. Mai 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: 25 Jahre Rapid im Europacup-Finale

Am 8. Mai 1996 spielte Rapid gegen Paris St. Germain in Brüssel um den Europacup-Pokal. Es sollte das bisher letzte europäische Endspiel mit österreichischer Beteiligung sein.

Tennis: Jürgen Melzer live zu Gast

Der neue Sportdirektor über sein mögliches Antreten im Doppel bei Olympia, Dominic Thiems Rückkehr auf die ATP-Tour und Österreichs Tennis-Zukunft.

Kanu: Das Team paddelt Richtung Tokio

Nach der EM in Italien konzentrieren sich Österreichs Kanutinnen und Kanuten voll auf Olympia.

