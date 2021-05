„Die große Burgenland Tour – Pimiskern wandert“ als Programmaktion des ORF Burgenland

Ab Samstag, dem 8. Mai 2021, nach "Burgenland heute", im Programm von Radio Burgenland und auf burgenland.ORF.at

Eisenstadt (OTS) - Aufgrund der Coronavirus-Pandemie kann „Die große Burgenland Tour“ in diesem Frühjahr nicht veranstaltet werden. Die Routen der beliebten Publikumswanderung stehen jedoch fest. Daher präsentiert der ORF Burgenland diese im Mai und Juni in Form von TV-, Radio- und Online-Beiträgen. ORF-Burgenland-Moderator und Wanderguide Michael Pimiskern stellt die Routen, die die Burgenländerinnen und Burgenländer privat nachwandern können, vor.

In sieben Folgen präsentiert er die Strecken und führt zu besonderen Plätzen: zum 100-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes werden auch zahlreiche der 100 typisch burgenländischen Plätze mit einbezogen. Zu sehen ab Samstag, dem 8. Mai 2021, einmal wöchentlich nach "Burgenland heute" um ca. 19.20 Uhr, in ORF 2/B und zu hören im Programm von Radio Burgenland. Auf burgenland.ORF.at steht die jeweilige Route als GPX-Datei für den Download zur Verfügung – dem Nachwandern der Strecke steht daher nichts im Wege.

Die Vorstellung der Routen startet im Bezirk Neusiedl und führt über sieben Wochen lang bis in den Bezirk Jennersdorf. Michael Pimiskern stellt Woche für Woche eine Route vor und weist auf Sehenswürdigkeiten und besondere Naturlandschaften hin. Die Routen sind vom Anspruch an die vorangegangenen Wandertouren angelehnt und in drei und fünf Stunden abzuwandern.

ORF-Burgenland-Marketingleiterin Mag.a Christina Aichner: "Die Corona Pandemie erlaubt es uns leider nicht, die Wanderung in ihrer gewohnten Form im Frühjahr durchzuführen. Wir wollen unserem wanderbegeisterten Publikum die attraktiven Routen trotzdem nicht vorenthalten und stellen sie daher auf diese Weise vor. Ich bin sicher, es werden zahlreiche Menschen unsere Routenvorschläge privat nachwandern."

Als besonderes Service für alle Wanderfans werden alle 49 Routen der letzten sechs Touren am Ende der Serie (19. Juni 2021) zur Verfügung gestellt – als Download auf burgenland.ORF.at und als Broschüre beim ORF Burgenland Kundendienst (02682/646 02, kundendienst.burgenland @ orf.at).

Die Routen

8. Mai 2021: Bezirk Neusiedl am See: Winden (Freilichtmuseum/Eiermuseum Wander Bertoni) – Breitenbrunn -Podersdorf am See – Illmitz (Nationalparkzentrum)

15. Mai 2021: Bezirk Eisenstadt Umgebung: Oslip (Cselley Mühle) – Rust (Hauptplatz) – Mörbisch (Seebühne)

22. Mai 2021: Bezirk Mattersburg: Forchtenstein (Burg Forchtenstein) – Mattersburg (Kulturzentrum) – Marz – Schattendorf (Schüsse von Schattendorf, Schuhmühle)

29. Mai 2021: Bezirk Oberpullendorf: Kobersdorf (Schloss Kobersdorf) – Weppersdorf – Unterfrauenhaid – Raiding (Liszt Haus, Storchenhaus) – Großwarasdorf (KUGA)

5. Juni 2021: Bezirk Oberwart: Pinkafeld (Schloss Batthyány) – Oberschützen (Haus der Volkskultur, Anschlussdenkmal) – Bad Tatzmannsdorf (Kurplatz) – Stadtschlaining (Friedensburg Schlaining)

12. Juni 2021: Bezirk Güssing: Inzenhof (Wallfahrtskirche St. Emmerich) – Heiligenbrunn (Kellerviertel) – Güssing (Burg Güssing, Auswanderermuseum)

19. Juni 2021: Bezirk Jennersdorf: Neumarkt an der Raab (Künstlerdorf) – St. Martin an der Raab (Rasenkreuz von Eisenberg) – Minihof Liebau – Neuhaus am Klausenbach (Schloss Tabor)

„Die große Burgenland Tour – Pimiskern wandert“, 7 Folgen, ab 8. Mai 2021

- Am Samstag nach "Burgenland heute", 19.20 Uhr, ORF 2/B,

- Am Samstagvormittag im Programm von Radio Burgenland

- Nähere Informationen und die Routen zum Download auf burgenland.ORF.at

"Die große Burgenland Tour – Pimiskern wandert" ist eine Kooperation von ORF Burgenland mit Energie Burgenland, Burgenland Tourismus und BVZ.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

Barbara Marchhart

02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at