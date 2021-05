Eric Clapton kommt am 4. Juni 2022 nach Wien!

Wien (OTS) - Das Warten hat ein Ende! Nach drei Jahren kommt ERIC CLAPTON im Rahmen seiner „Summer 2022 European Tour“ endlich wieder nach Österreich. Der Ausnahmesänger und Gitarrist wird am 04. Juni 2022 seine legendären Songs in der Wiener Stadthalle performen und seine österreichischen Fans auf eine unvergleichliche, musikalische Zeitreise mitnehmen.

Der Vorverkauf für das Konzert in der Wiener Stadthalle am 4. Juni 2022 beginnt ab sofort auf www.oeticket.com, www.wien-ticket.at und www.stadthalle.com .

ERIC CLAPTON ist einer der besten und einflussreichsten Gitarristen aller Zeiten. Ein Bluesrocker der ersten Stunde mit über 280 Millionen verkauften Alben. Die Musik des begnadeten Songwriters berührt seit Jahrzehnten Generationen von Menschen auf der ganzen Welt. „Wonderful Tonight“, „I Shot the Sheriff“, „Tears in Heaven“, „Cocaine”, “Layla”! 17 Grammys! Als einziger Künstler weltweit drei Mal von der Rock & Roll Hall of Fame ausgezeichnet. ERIC CLAPTON – die „Slowhand“ Gottes!

CLAPTONS „Summer 2022 European Tour“ führt den Künstler durch neun Länder in Europa, nämlich Tschechien, Deutschland, Schweiz, Italien, Belgien, die Niederlande, Dänemark, Finnland, Österreich sowie nach Russland. Bei den Shows wird ERIC CLAPTON von seiner großartigen Band begleitet, mit Nathan East am Bass, Paul Carrack und Chris Stainton an den Keyboards sowie Sharon White und Katie Kissoon.

Eric Clapton Konzert Wien

Datum: 04.06.2022, 19:30 Uhr

Ort: Wiener Stadthalle, Halle D

Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien, Österreich

Url: https://showfactory.at/events/eric-clapton/

Rückfragen & Kontakt:

Tamara Macas

presse @ showfactory.at