REWE Group & Lidl Österreich starten gemeinsam betriebliche Covid-Impfungen

Bis Ende Mai erste Impfung für alle Mitarbeiter_Innen

Salzburg (OTS) - Lidl Österreich und die REWE Group (BILLA, PENNY, BIPA, ADEG und Sutterlüty) kooperieren für betriebliche Covid-Impfungen. Geimpft wird voraussichtlich ab 19. Mai an Firmenstandorten in Wien, Wiener Neudorf, Privatkliniken in Salzburg, Graz, Wien und an öffentlichen Impfstraßen. So stehen Mitarbeiter_innen von Lidl Österreich die Impfeinrichtungen der REWE Group zu Verfügung und umgekehrt. Bis Ende Mai können somit bis zu 45.000 Mitarbeiter_innen geimpft werden.

Nachdem nun ausreichend Mengen an Impfstoffen verfügbar sein werden, starten Lidl Österreich und die REWE Group ab voraussichtlich 19. Mai gemeinsam die betrieblichen Impfungen. „Das Angebot der Impfung ist nicht nur ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität, sondern auch ein Zeichen der Wertschätzung für die großartige Leistung der Mitarbeiter_innen des Lebensmittelhandels in der Pandemie. Bezeichnend ist auch, dass sich hier zwei Wettbewerber im Sinne der Sache zusammentun“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich.

Die Lebensmittelhändler arbeiten für die Impfung mit privaten Kliniken und öffentlichen Impfstraßen zusammen. Die gemeinsamen Impforte und Impftermine werden zwischen den Unternehmen koordiniert. „Beispielsweise können Lidl Mitarbeiter_innen in Niederösterreich unsere Impfstraßen nutzen, im Gegenzug nutzen REWE-Mitarbeiter_innen in Salzburg die Impfinfrastruktur von Lidl Österreich. Wir freuen uns, damit nicht nur vielen Mitarbeiter_innen die Impfung zu ermöglichen, sondern auch ein starkes Zeichen des Miteinanders zu setzen“, so Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG.

Geimpft wird Stand heute mit dem Impfstoff von Biontech Pfizer.



