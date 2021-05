Drehstart für „Sisi“ – sechsteilige TVNOW-Event-Serie in Zusammenarbeit mit dem ORF

Mit Dominique Devenport und Jannik Schümann als Sisi und Franz sowie Julia Stemberger, Désirée Nosbusch u. v. m.

Wien (OTS) - Die erste Klappe für die Event-Serie „Sisi“ ist gefallen! Seit Mitte April 2021 entsteht die sechsteilige TVNOW-Event-Serie in Zusammenarbeit mit dem ORF, die einen neuen, zeitgemäßen Blick auf das Leben von Österreichs berühmter Kaiserin wirft. Unter der Regie von Sven Bohse stehen in den Hauptrollen Dominique Devenport und Jannik Schümann als Sisi und Franz vor der Kamera. Die Rolle von Sisis Mutter, Herzogin Ludovica in Bayern, übernimmt die österreichische Schauspielerin Julia Stemberger, Grimme-Preisträgerin Désirée Nosbusch ist als Erzherzogin Sophie, die Mutter von Franz, zu sehen. Außerdem sind Tanja Schleiff (Gräfin Esterházy), Paula Kober (Fanny), David Korbmann (Graf Grünne), Pauline Rénevier (Herzogin Helene „Néné“ in Bayern, Schwester von Sisi), der in Österreich geborene Schauspieler Yasmani Stambader (Lajos Farkas), Giovanni Funiati (Graf Andrássy) und Marcus Grüsser (Sisis Vater, Herzog Max in Bayern) Teil des Hauptcasts. Die Drehbücher schrieben Elena Hell und Robert Krause. Als Headautoren zeichnen Robert Krause und Andreas Gutzeit verantwortlich. Für die sechsteilige Serie wird noch bis August 2021 in Deutschland (Bayern), Österreich, Lettland, Litauen und Budapest gedreht. Die Ausstrahlung ist für Ende 2021 auf TVNOW und 2022 im ORF geplant.

Mehr zum Inhalt:

Die Event-Serie wirft einen neuen Blick auf das Leben einer jungen Frau, die als Kaiserin Geschichte geschrieben hat und als Filmfigur zur Legende wurde. Sie erzählt die Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen zwischen persönlicher Anziehung und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit. Auf der einen Seite Elisabeth von Österreich-Ungarn, genannt Sisi, die als „schönste Frau Europas“ bekannt war, sich den starren höfischen Gepflogenheiten widersetzte und die Macht ihrer äußeren Erscheinung für sich und ihre Ideale zu nutzen wusste. Auf der anderen Seite Franz Joseph I., der die Last der Krone in persönliche und politische Härte übertrug und in Sisi eine ungewöhnliche Verbündete fand.

„Sisi“ ist eine Produktion von Story House Pictures für TVNOW in Zusammenarbeit mit dem ORF. Produzenten sind Jens Freels und Andreas Gutzeit, der auch als Showrunner fungiert. Kooperationspartner ist außerdem Satel Film (Heinrich Ambrosch und Bettina Kuhn). Gefördert wird „Sisi“ von der FFA Filmförderungsanstalt und dem FFF Bayern. Den Weltvertrieb übernimmt Beta Film – die Serie wurde bereits vom französischen Sender TF1 gekauft.

