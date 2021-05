Die Aktivitäten des Europäischen Parlaments rund um den Europatag - Sonntag 9. Mai

Am Sonntag, 9. Mai ist Europatag. Ein Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen des Verbindungsbüros in Kooperation mit Partnerorganisationen.

Wien (OTS) - Freitag, 7. Mai 2021 von 00:00 bis 24:00 Uhr

Online-Filmscreening „Corpus Christi“

Der Film CORPUS CHRISTI - nominiert für den LUX Filmpreis - von Jan Komasa (Polen 2019) ist am Freitag, den 7. Mai kostenlos im "Human Rights Film Hub" des Filmfestivals thishumanworld zu sehen.

Registrierung hier.

Freitag, 7. Mai 2021 um 10:30 Uhr

Die EU neu denken?

Europa Club LIVE in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik anlässlich des Startschusses der Zukunftskonferenz mit den Europaabgeordneten Angelika WINZIG, Andreas SCHIEDER, Monika VANA, Roman HAIDER und Claudia GAMON.

Sonntag, 9. Mai 2021 um 11:30 Uhr

100. Geburtstag von Sophie Scholl - eine Rose für Europa

In Gedenken an Sophie Scholl verteilen Pulse of Europe - Austria am 9. Mai am Ballhausplatz 100 weiße Rosen an PassantInnen, geplant sind weiters Redebeiträge, u.a. mit VertreterInnen des Österreichischen Fonds für die Opfer des Nationalsozialismus.

Sonntag, 9. Mai 2021 von 16:00 bis 20:00 Uhr

Europa : Dialog

Studiogespräche - moderiert von Benedikt Weingartner - und Diskussionsrunden mit den Europa-Abgeordneten VP Othmar KARAS, Andreas SCHIEDER und Monika VANA, ExpertInnen und BürgerInnen, sowie Berichte und Interviews zur Zukunft Europas und aktuellen europapolitischen Themen. Zu sehen hier.

