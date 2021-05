XP-PEN firmiert um und führt eine neue Serie ein, Deco Fun

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - XP-PEN, der bekannte Anbieter von Stifttabletts und Stiftdisplays, arbeitet an seinem Rebranding mit Siegel+Gale, dem führenden Beratungsunternehmen für Markenstrategie, -design und -erlebnis, im April 2021. Siegel+Gale ist Teil der an der NYSE notierten Omnicom Group, dem weltweit größten integrierten Kommunikationskonzern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 75.000 Mitarbeiter und betreut mehr als 5.000 Marken in mehr als 100 Ländern und Regionen. Seine Agenturen sind seit langem als einige der kreativsten Werbe- und Branding-Agenturen der Welt anerkannt. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung hat Siegel+Gale als führende Markenberatung unter Omnicom vielen weltbekannten Marken in der Unterhaltungselektronik-, Internet- und Technologiebranche geholfen. Zu ihren Kunden gehören Google, Adobe, Microsoft, AMD, HP, SAP und viele mehr. Die Kooperation für das Umfirmieren der Marke XP-PEN zwischen XP-PEN und Siegel+Gale zielt auf die Entwicklung einer aufstrebenden Marke in der globalen Stifttablett- und Stiftdisplay-Industrie.

Das neu auf den Markt gebrachte Deco Fun ist auf Benutzer in verschiedenen Szenarien zugeschnitten: Online-Lernen, Remote-Meetings, Spiele spielen und zeichnen.

Die Verwendung des Deco Fun Stifttabletts für den Fernunterricht ermöglicht es sowohl Schülern als auch Lehrern, Gedanken und Ideen in Echtzeit auszutauschen. Mit unendlich vielen Pinseln, Farben und Mustern können Anwender mühelos Tutorials und Präsentationen erstellen und weitergeben. In Remote-Besprechungen können Benutzer mit Deco Fun wichtige Punkte effektiver ausdrücken, indem sie auf den freigegebenen Inhalt mit Diagrammen und Kommentaren schreiben oder skizzieren. Benutzer können Deco Fun sogar verwenden, um Dokumente schnell digital zu unterschreiben. Mit Deco Fun konnte OSU! dem Rhythmus besser folgen und die Rangliste treffen. Die schnelle Reaktion hilft Benutzern, das Niveau von Spielern mit einer Maus zu übertreffen.

Deco Fun ist kompatibel mit Android, Chrome OS, Linux, Windows und Mac OS und unterstützt Microsoft Office, Zoom, Skype, Adobe, Photoshop, SAI und mehr. Es ist in drei Größen und vier Farben erhältlich, um den persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.

Die Deco Fun Serie wird ab April auf Amazon.com und bei anderen autorisierten XP-PEN Partnern erhältlich sein.

Artist Pro 16 TP ist XP-PEN eine Partnerschaft mit dem bekannten Künstler SHAN JIANG eingegangen, der bereits mit namhaften Weltklasse-Marken zusammengearbeitet hat. Dieses Stift-Display verfügt über eine perfekte Kombination aus Multi-Touch-Steuerung und einem hochauflösenden 4K-Bildschirm und bietet ein natürliches Erlebnis mit mehreren fortschrittlichen Technologien und wird in Kürze auf den Markt kommen.

XP-PEN wird durch die Zusammenarbeit mit Siegel+Gale, dem weltweit führenden Markenberatungsunternehmen, seinen Kunden mit einer Reihe von Produkten und Dienstleistungen ein neues Image vermitteln, das seine Markenüberzeugung "Dream -Brave -True" verkörpert, um eine aufstrebende Marke in der Stifttablett- und Stiftdisplayindustrie zu sein.

Informationen zu XP-PEN:

XP-PEN ist eine international renommierte Marke, die sich auf die Produktion, Forschung und Entwicklung sowie den Vertrieb von Stifttabletts, Stiftdisplays und Stylus-Stiften spezialisiert hat. Unser Team setzt sich für unendliche Innovationen ein, mit dem Ziel, jeden Künstler mit Tools und Technologien ins digitale Zeitalter zu bringen, die seinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.

