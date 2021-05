DataTracks, der richtige ESEF-Reporting-Partner, um Kunden ohne Probleme über die Linie zu bringen

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Durch den Einsatz seines hochmodernen DataTracks Rainbow Disclosure Management Systems (DMS) hat DataTracks, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierter Software für die Compliance-Berichterstattung, im ersten Quartal 2021 börsennotierte Top-Unternehmen erfolgreich bei der Einhaltung der Vorgaben des European Single Electronic Format (ESEF) unterstützt.

Gemäß dem ESEF-Mandat müssen börsennotierte Unternehmen in der EU ihre Jahresfinanzberichte im xHTML-Format mit den erforderlichen XBRL-Tags (iXBRL) einreichen. Während mehrere Lösungen auf dem Markt verfügbar sind, suchen börsennotierte Unternehmen in der EU nach Lösungen, die es ihnen ermöglichen, ihre xHTML-Dokumente (mit oder ohne XBRL-Tags) im Rich Design zu veröffentlichen. Um diesem einzigartigen Bedarf gerecht zu werden, hat DataTracks sein DataTracks Rainbow DMS aufgerüstet. Dabei handelt es sich um eine kollaborative Plattform aus einer Hand, die mehrere Regulierungen wie SEC, ESMA, etc. erfüllt. Mit diesem Upgrade akzeptiert DataTracks Rainbow das Rich-Design-PDF als Input und ermöglicht es den Anwendern, bei Bedarf XBRL-Tagging zu verarbeiten und unter Beibehaltung des gleichen Rich-Design-Layouts eine xHTML-Ausgabe zu erzeugen.

Zu den wichtigsten Kunden von DataTracks Rainbow gehören Nova Ljubljanska Banka d.d (NLB Group), eine der größten Banken- und Finanzgruppen in Slowenien, und die Triglav Group, eine preisgekrönte führende Versicherungs- und Finanzgruppe in Südosteuropa. Slowenien ist einer der wenigen Mitgliedsstaaten, die das Mandat nicht verschoben haben, weshalb es für die börsennotierten Unternehmen wichtig ist, die Einreichungsfrist einzuhalten.

Barbara Dezelak, stellvertretende Generaldirektorin der Finanzbuchhaltung der Nova Ljubljanska Banka d.d. sagte: "DataTracks hob sich von anderen Anbietern der ESEF-Lösung durch die für uns passende technische Lösung von der Stange, die langjährige Erfahrung und die passenden Referenzen ab und bot die Lösung gleichzeitig zu einem wettbewerbsfähigen Preis an. DataTracks war während der gesamten Zeit des ESEF-Anbieterauswahlverfahrens sehr entgegenkommend und kooperativ. Gute Erfahrungen haben wir auch während unseres Trainingsprozesses gemacht. Sie teilten mit uns jedes kleine Detail und führten uns durch den Mapping- und Tagging-Prozess. DataTracks hat die Anwendung sogar so angepasst, dass sie besser zu unseren Gegebenheiten und Bedürfnissen passt. Daher ist die Anwendung in allen Ansichten benutzerfreundlich. Einer der größten Vorteile der Anwendung ist auch, dass die Designversion des Geschäftsberichts nach dem Tagging im XHTML-Format, der Einreichung bei der Aufsichtsbehörde und der Veröffentlichung auf der Website der Bank die gleiche Designqualität beibehält. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass wir einen exzellenten Outsourcing-Partner für die ESEF-Lösung gewählt hatten, einschließlich der ständigen Unterstützung durch den Prozess. Wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen von DataTracks und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei zukünftigen Projekten."

Tina Cvar, Corporate Accounting Director von Triglav, sagte: "Gemäß den EU- und lokalen regulatorischen Anforderungen mussten wir unseren Jahresbericht für 2020 zum ersten Mal im ESEF-Format erstellen. In der Vorbereitungsphase lag unser Fokus vor allem auf der Auswahl einer benutzerfreundlichen und einfach zu bedienenden Lösung, um die Transparenz zu erhöhen und die Berichterstattung zu vereinfachen. Die Einführung der Rainbow-Lösung von DataTracks für ESEF hat uns als Gesamtpaket aus Funktionalität, technischen Voraussetzungen, intuitiver Bedienung und Unterstützung durch deren Experten überzeugt. Später, bei der Implementierung, stellte sich heraus, dass unsere Auswahl sehr gut war. Das DataTracks-Team hat uns eine effektive Schulung angeboten und uns durch den gesamten Tagging-Prozess geführt. Vor allem aber war ich beeindruckt von dem Servicelevel und der Reaktionsfähigkeit während der Einreichungsfrist. Das DataTracks-Team war für uns da, um alle Probleme zu lösen, unabhängig von den unmöglichsten Uhrzeiten! Ihr Engagement war außergewöhnlich! Wir freuen uns, mit einem so engagierten Expertenteam zusammenarbeiten zu können!"

Pramodh Vittal, VP - Produktmanagement, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit vielen führenden Unternehmen in der EU zusammenzuarbeiten und durch diese Zusammenarbeit ESEF-Lösungen anzubieten, ist ein Beweis für unser Produkt- und Serviceangebot für den europäischen Markt. DataTracks hat sich als vertrauenswürdiger ESEF-Anbieter erwiesen."

Er fügte hinzu: "Die Lösung DataTracks Rainbow DMS für ESEF zeichnet sich durch hohe Datenqualität und einen zweistufigen Validierungsprozess aus, der eine nahtlose Implementierung ermöglicht. Darüber hinaus können unsere Kunden und ihre Prüfer mit dem Online Reviewers Guide (ORG) die Dokumente nahtlos überprüfen und mit einem vollständigen Prüfpfad abzeichnen und die endgültige Viewer-Version mit hervorgehobenen Tags auf ihren Websites veröffentlichen, damit die Investoren davon profitieren können."

Mit der Erstellung von mehr als 195.000 Compliance-Berichten für über 19.400 Kunden in 26 Ländern ist DataTracks zu einem Pionier bei der Bereitstellung von Lösungen für das Offenlegungsmanagement und die Einhaltung von Vorschriften geworden. Zusammen mit dem Rainbow und anderen Compliance-Lösungen bietet DataTracks auch einen Online Reviewers Guide (ORG) an, über den die Prüfer das iXBRL-Dokument online überprüfen, zusammenarbeiten und durch Kommentare diskutieren können. Das ORG kann die neueste Version mit früheren Berichten vergleichen und hilft den Erstellern auch, das markierte Dokument an die Prüfer zur Genehmigung weiterzugeben. Darüber hinaus hält DataTracks derzeit einen großen ESEF-Marktanteil in Slowenien, wo es für 2021 verbindlich vorgeschrieben ist. DataTracks unterstützt auch Kunden aus verschiedenen Teilen Europas und Großbritanniens bei der freiwilligen Einreichung, für die der Dienstleister ein Vorbereitungsprogramm ausgerollt hat, das die Kunden ermutigt, frühzeitig auf ESEF umzusteigen und sich rechtzeitig mit dem Prozess und den Nuancen vertraut zu machen, die mit der Vorbereitung auf das ESEF-Mandat verbunden sind.

