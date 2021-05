Corona: Kultur, Gastronomie, Hotels und Sport sperren am 19. Mai in Wien wieder auf

Wien (OTS/RK) - Am 19. Mai sperren in Wien Gastronomie, Hotels, Kultureinrichtungen, Freizeiteinrichtungen und Sportstätten mit entsprechenden Sicherheitskonzepten wieder auf. Wiens Schulen starten ab 17. Mai in den Präsenzunterricht. Das haben Bürgermeister Michael Ludwig und Vize Christoph Wiederkehr heute, Donnerstag, nach einem Austausch mit Expertinnen und Experten angekündigt.

„Die strengen Maßnahmen der vergangenen Wochen haben gefruchtet“, sagte Bürgermeister Ludwig. Zwei Faktoren, die Inzidenz – also die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner – wie auch die aus Sicht Ludwig wichtigere Belegung der Spitalsbetten mit Covid-PatientInnen habe sich deutlich verbessert. „Aufgrund der strengen Schutzmaßnahmen der vergangenen Wochen verzeichnen wir nun einen signifikanten Rückgang bei der Belegung der Spitalsbetten, auch bei der Belegung der Betten auf den Intensivstationen gibt es eine leichte Entspannung. Dieser Rückgang ist allgemein gesehen stärker als die Prognosen es vorausgesagt haben. Das ist erfreulich. Doch bleibt die Lage weiterhin ernst. Das Personal in unseren Spitälern ist weiterhin sehr großen Belastungen ausgesetzt. Die Situation in den Spitälern ist besser, aber der Spielraum weiterhin eng“, warnte Ludwig.“

Deshalb wird es in Wien Öffnungsschritte geben, die allerdings von einem erweiterten Testangebot mit zuverlässigen PCR-Tests und von Kontrollen begleitet wird. Künftig werden Wienerinnen und Wiener ohne Smartphone auch einen kostenlosen PCR-Testangebot machen können. Die Stadt richtet dafür 10 Testboxen ein. Schulen werden in das PCR-Test-Programm „Alles gurgelt“ aufgenommen – vorerst zehn Test-Schulstandorte, mittelfristig sollen alle Schülerinnen und Schüler mehrmals die Woche einen Gurgeltest machen können.

„Die Freiheiten, die wir zurückbekommen, gehen mit Verantwortung einher“, sagte Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. Genauso wie Bürgermeister Ludwig lobte er die Disziplin der Wienerinnen und Wiener, die sich an die Sicherheitsmaßnahmen gehalten haben und den Corona-Regeln folgen. Eine Öffnung sei nur mit strengen Schutzmaßnahmen möglich, deshalb gelte es konsequent zu testen.

Neben dem von Ludwig angesprochenen Angebot der zusätzlichen PCR-Testboxen sollen auch Jugendliche animiert werden, sich am Testprogramm von „Alles gurgelt“ zu beteiligen. Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter sprechen dazu junge Menschen an Treffpunkten wie Donaukanal oder Karlsplatz zum Thema Testen an und verteilen Gratis-Gurgeltests.

Das Büro für Sofortmaßnahmen – Einsatzteam Wien wird die Auflagen für die Öffnung von Gastronomie, Hotels, Kultureinrichtungen und Sport überprüfen – dazu werden ab 19. Mai mehrere Teams in der ganzen Stadt unterwegs sein und unangekündigte Stichproben-Kontrollen durchführen. „Es liegt ja im Interesse eines Gastronomen, das in seinem Lokal kein Corona-Cluster entsteht. Das ist keine Werbung fürs Lokal“, vertraute Ludwig auf das Einhalten der Auflagen durch Betreiber.

„Der Spielraum ist sehr eng. Wir werden kontinuierlich die Situation beobachten müssen, um rechtzeitig und vor allem schnell Maßnahmen zu ergreifen, wenn es notwendig werden sollte“, erklärte das Wiener Stadtoberhaupt.

Neben Gastronomie und Hotellerie werden ab 19. Mai auch die Bäder in die neue Saison starten - auch dieses Jahr mit Corona-Regeln und günstigeren Tarifen. Sollten vom Bund Eintrittstests vorgeschrieben werden, seien die Bäder für die Kontrolle gerüstet, sagte Wiederkehr, der auch Bäder-Stadtrat ist. Details zu vorgeschriebenen Eintrittstests oder Sperrstunden für die Gastronomie würden vom Bund per Verordnung festgelegt – Wien hätte dazu bisher keine näheren Informationen bekommen, so Ludwig und Wiederkehr. (Schluss) ato

