Start frei für THEATER IM PARK und GLOBE WIEN OPEN AIR!

Bereits 100.00 Karten verkauft

Wien (OTS) - Überblick in Kürze:



THEATER IM PARK ab 21. Mai:

* Programm Eröffnungswochenende

* bisher rund 70.000 Karten verkauft

* Neu im Verkauf: John Cleese & Michael Niavarani

* Mit Theaterticket freier Eintritt ins Obere Belvedere

* neuer Partner Wiener Städtische



GLOBE WIEN OPEN AIR ab 21. Juni:

* Neue urbane Spielwiese für Musik, Kabarett & Comedy

* bisher rund 30.000 Karten verkauft



Wir freuen uns sehr über die sehnlich erwarteten - und von der Wiener Stadtregierung soeben ermöglichten - Öffnungsschritte! Jetzt starten wir unter Wahrung der nach wie vor sinnvollen Sicherheitsmaßnahmen an zwei Open Air Standorten mit einem vielseitigen Programm. Die von Michael Niavarani und Georg Hoanzl ins Leben gerufenen Bühnen THEATER IM PARK und GLOBE WIEN OPEN AIR (Kapazität pro Spielort 1.500 Personen) haben bereits 100.000 Karten verkauft und bringen in Kürze wieder das kulturelle Leben ins Freie!

Ab 21. Mai gibt es im THEATER IM PARK am Belvedere ein Wiedersehen mit vielen Stars aus Bereichen wie Kabarett, Klassik, Philosophie, Wienerlied, Jazz oder Theater. Neu: Als besonderen Bonus erhalten die Besucher*innen des THEATERS IM PARK am Tag der Veranstaltung oder am Folgetag freien Eintritt in das Museum im Oberen Belvedere!

Ab Juni wird dann auch das GLOBE WIEN OPEN AIR auf einer Freifläche neben der Marx Halle mit Konzerten und Kabarett & Comedy zum sommerlichen Kultur-Treffpunkt.

"Wir pfeifen jetzt wirklich auf den Winter und freuen uns auf den Sommer! Die Bäume im Schwarzenberggarten stehen schon in vollem Saft, die Blätter und das Gras sprießen, die Bühne wird gerade aufgebaut. Jetzt freuen wir uns nur mehr sehnsüchtig auf die Künstlerinnen und Künstler und das hoffentlich zahlreiche Publikum!“ (Michael Niavarani & Georg Hoanzl)

THEATER IM PARK * Start am 21. Mai

Mit einem satirischen Schlagabtausch, philharmonischen Walzerklängen, literarischen Liebesbriefen und Kinderliedern starten wir am Pfingstwochenende in die neue Saison:



Freitag, 21. Mai, 16:00 Uhr: Harald Schmidt & Michael Niavarani im Gespräch

Frei assoziierend mäandern die beiden Humoristen durch den Dschungel ihrer Gedanken.



Pfingstsonntag, 23. Mai, 11:00 Uhr: Solisten der Wiener Philharmoniker, Walzerkonzert im Park

Eine Frühlingsbotschaft mit Walzern, Polkas und Tänzen in solistisch reizvoll kammermusikalischer Besetzung, präsentiert von neun Solisten der Wiener Philharmoniker



Pfingstmontag, 24. Mai, 11:00 Uhr: Sona MacDonald & Johannes Krisch, Hemingways Liebeshöllen

Die beiden Kammerschauspieler auf den Spuren des exzentrischen Schriftstellers, seiner Ehefrau Martha Gellhorn und seiner Brief-Geliebten Marlene Dietrich



Pfingstmontag, 24. Mai, 16:00 Uhr: Mai Cocopelli, Monster in mir

Österreichs beliebteste Kinderliedermacherin will mit ihren Melodien und Texten Kindern zeigen, wie sie mit Liedern ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können.

Fotos und Texte finden Sie im Pressedownload THEATER IM PARK.

Für die zweite Saison im THEATER IM PARK (Mai - September) wurden trotz der bekannten schwierigen Rahmenbedingungen bereits über 70.000 Karten für mehr als 130 Veranstaltungen verkauft. Unter dem Motto "Luftig - lustig - schön - sicher“ verwandeln wir mit freundlicher Zustimmung der Fürstlich Schwarzenberg’schen Familienstiftung den zwei Hektar großen Schwarzenberggarten mit seinen riesigen Platanen auch heuer wieder in einen der lauschigsten Spielorte Österreichs. Es wartet ein Wiedersehen mit Stars wie Jonas Kaufmann, Helmut Deutsch, Maria Happel & Sona MacDonald, Dörte Lyssewski, Matthias und Franz Bartolomey, Maya Hakvoort, Konstantin Wecker, Ernst Molden und der Nino aus Wien, Gernot Kulis, Omar Sarsam, Christoph Fritz, Stermann & Grissemann, Klaus Eckel, Alex Kristan, Harald Schmidt, Erwin Steinhauer, Gery Seidl und natürlich auch THEATER IM PARK „Hausherr" Michael Niavarani.

Aus dessen Feder stammt auch die neue Simpl Revue "Krone der Erschöpfung“ - exklusiv ab 11. Juni an unserem luftigen Standort zu sehen. Das bewährte Ensemble (Katharina Dorian, Jennifer Frankl, Ariana Schirasi-Fard, Joachim Brandl, Julian Loidl, Matthias Mamedof und Bernhard Murg, Buch & Regie: Michael Niavarani) verspricht uns dabei eine humorvolle "Erholung in 12 Massagen".

Soeben neu in den Verkauf gegangen sind fünf Termine im September mit Satire-Legende John Cleese & Michael Niavarani. Weiters erstmals mit dabei sein werden in diesem Jahr u.a. Birgit Minichmayr, Angelika Kirchschlager, Florian Klenk und Florian Scheuba, Lukas Resetarits, Franui & Nikolaus Habjan, Gerhard Polt & Well-Brüder, Carolin Kebekus, Lisa Eckhart, Dr. Eckart von Hirschhausen, Karl Markovics, Michael Maertens, Signum Sax & Matthias Bartolomey, Michael Köhlmeier, Lisz Hirn, Konrad Paul Liessmann, Raoul Schrott, die Wiener Sängerknaben, Gert Steinbäcker & Band, Harald Lesch, Martin Walch & das Merlin Ensemble Wien, Science Busters, Roland Neuwirth, Extremschrammeln & radio.string.quartet und viele mehr.

Vom Theater ins Museum - neue Kooperation mit dem Belvedere

Nach dem Lockdown in Wiens Kulturleben erwartet Sie in diesem Sommer geballter Kulturgenuss rund um das Belvedere: als besonderen Bonus erhalten die Besucher*innen des THEATERS IM PARK am Tag der Veranstaltung oder am Folgetag freien Eintritt in das Museum im Oberen Belvedere (gegen Vorlage des Tickets an der Kassa, nach Verfügbarkeit)! Hier befindet sich eine der spannendsten Kunstsammlungen Wiens: In der Dauerausstellung mit Werken aus den Epochen vom Mittelalter bis in die Moderne erwartet Besucher*innen Besucher*innen Highlights vom mittelalterlichen Altar bis zum weltbekannten Kuss von Gustav Klimt. In einer Sonderausstellung wird das Spätwerk Gustav Klimts rund um "Dame mit Fächer" präsentiert – seit über 100 Jahren ist Klimts letztes Gemälde erstmals wieder in Wien zu sehen. www.belvedere.at

Wiener Städtische kommt zu bestehenden Partnern Erste Bank und Wien Energie dazu

Wir freuen uns sehr, in der neuen Saison neben unseren bewährten Partnern Erste Bank und Wien Energie auch die Wiener Städtische zu unseren diesjährigen Unterstützer*innern zählen zu dürfen:

"Als verlässlicher Partner der heimischen Kulturszene unterstützt die Wiener Städtische die Wiener Freiluftbühne „THEATER IM PARK“, die Kulturgenuss in Zeiten von Abstandhalten ermöglicht. Wir freuen uns sehr, dass die Saison 2021 in den Startlöchern steht und wir schon bald unterhaltsame Abende im Schwarzenberggarten genießen können!“ (Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung)

GLOBE WIEN OPEN AIR * Start am 21. Juni

Der urbane Standort des GLOBE WIEN OPEN AIR (Juni - September) bei der Marx Halle wird der Musik-Szene von Pop, Rap, Indie bis zum Wienerlied eine neue Spielwiese bieten. Wir freuen uns auf Künstler*innen wie Ina Regen, Leyya, Pizzera & Jaus, Granada, Julian Le Play, My Ugly Clementine, Avec, DAME, Kreiml & Samurai, folkshilfe, Voodoo Jürgens, Ernst Molden & Der Nino aus Wien. Für eine feine Akustik und gute Sicht auf die Künstler*innen sorgen die stimmige Tontechnik und eine große Publikums-Tribüne.

Zahlreiche Kabarett- und Comedystars, die man schon aus dem GLOBE WIEN kennt, sind ebenfalls mit dabei. Gernot Kulis, Omar Sarsam, Maschek, Tricky Niki, Alex Kristan, Klaus Eckel, Gery Seidl, Thomas Stipsits, Martina Schwarzmann, Dieter Nuhr, Torsten Sträter oder Michael Mittermeier brauchen dann nur mehr die Garderobentür in Richtung der neugestalteten angrenzenden Open-Air-Arena zu öffnen. Viele bereits zu einem früheren Zeitpunkt erworbene und nach wie vor gültige Eintrittskarten können nun bei diesen Terminen auch eingelöst werden.

Fotos und Texte finden Sie im Pressedownload -

THEATER IM PARK

GLOBE WIEN OPEN AIR





Rückfragen & Kontakt:

Hoanzl Agentur GmbH

Mag. Barbara Schöber

Presse & Kommunikation

Arbeitergasse 7 | A - 1050 Wien

(T) +43-(0)1-588 93-18 | (M) +43-(0)664-967 82 84

barbara.schoeber @ hoanzl.at * agentur-hoanzl.at