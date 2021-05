OePR – Dr. Jettmar und Univ.-Prof. Dr. Rohatschek als Leiter und stellvertretender Leiter der Prüfstelle einstimmig wiederbestellt

Wien (OTS) - Am 6. Mai 2021 wurde vom Nominierungsausschuss der OePR einstimmig und ohne Enthaltung die Wiederbestellung von Dr. Rudolf Jettmar als Leiter und Univ.-Prof. Dr. Roman Rohatschek als stellvertretender Leiter der Österreichischen Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) für eine weitere Funktionsperiode von vier Jahren ab 1. September 2021 beschlossen.

Der Zweck des Rechnungslegungskontrollgesetzes (RL-KG) war es, die Verlässlichkeit der Informationen an den Kapitalmarkt zu stärken. In den 8 Jahren seit Bestehen der OePR hat diese einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieser Zielsetzung geleistet. Dass die Arbeit der OePR als sachlich und hoch qualitativ angesehen wird ist auch aus den folgenden Daten ableitbar: fast alle zu prüfenden Unternehmen haben ihre Mitwirkung zugesagt und ebenso wurden fast alle festgestellten Fehler von den Geprüften anerkannt. Dadurch, dass die Emittenten die Aufgaben der Prüfstelle sehr ernst nehmen und respektieren, wird auch ein wichtiger Beitrag zur präventiven Vermeidung von Bilanzierungsfehlern gesetzt. Die Beibehaltung eines hohen Maßes an Qualität der Prüfungen auf Augenhöhe und die Sicherung eines weiterhin hohen Maßes an Akzeptanz ist auch für die nächste Bestellungsperiode ein wesentliches Ziel der Leitung der Prüfstelle.

