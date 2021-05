PCR Tests Tirol: Lab Truck weist falsche Behauptungen zurück

Wien/Kirchberg (OTS) - Die Firma Lab Truck GmbH weist sämtliche Vorwürfe, die in den vergangenen Tagen gegen das Unternehmen in der Öffentlichkeit und in diversen Medien kommuniziert wurden, zurück.

Die Beauftragung der Lab Truck GmbH, einer Tochter der HG Pharma, erfolgte durch das Land Tirol im September 2020, weil das Laborangebot im Herbst nicht ausreichend war und Lab Truck als einziges Unternehmen eine nicht stationäre, voll digitalisierte Laboreinheit anbieten konnte.

Lab Truck ist ein mobiles High Tech Labor, das über einen labordiagnostischen Goldstandard für die Diagnose von Coronavirus-Infektionen mittels PCR-Test verfügt. Im Lab Truck werden sowohl Rachenabstriche als auch Gurgeltests durchgeführt, die Befundung erfolgt innerhalb von 3-5 Stunden an die Behörde und die Getesteten. Das mobile Labor verfügt über eine Kapazität von täglich bis zu 4.000 Tests. Damit ist Lab Truck das leistungsstärkste und mit der neuesten Digitallogistik ausgestattete Labor.

Das High Tech Lab bietet den höchsten Standard für die Screenings und lässt diese Qualität durch interne und externe Audits sowie Ringversuche national wie international prüfen. Diese Qualitätssicherung wird zum einen intern täglich und von externen staatlichen Einrichtungen wöchentlich durchgeführt, unter anderem von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Institut für biologische Analytik in Wien).

Die Behauptungen von Falschbefundungen weist Lab Truck auf das Schärfste zurück. Geht man allgemein von einer Fehlerquote von 1% aus, so liegen diese von rund 220.000 bisher von Lab Truck durchgeführten Analysen bei 0,01%. Bei speziellen Submutationen, zu denen es noch keine validen Untersuchungen gibt, müssen zusätzlich 3-4 PCR-Tests durchgeführt werden, um ein möglichst sicheres Ergebnis zu erzielen. Innerhalb dieser Untersuchungen kann es zu Schwankungen im Promillebereich kommen, weil es zu neu entstandenen Submutationen noch keine vergleichbaren, validen Daten geben kann.

Die Befundungen der Firma Lab Truck werden von mindestens 7 Wissenschaftlern, u.a. Molekularbiologen, Pharmakologen, Pharmazeuten, Biomedizinern, Biochemikern durchgeführt. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die geltenden Rechtsvorschriften, unter anderem auf das Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz).

Herr Dr. Ralf Herwig hat aus gesundheitlichen Gründen die Geschäftsführung in der Lab Truck zurückgelegt. Er legt Wert darauf, dass sämtliche Angaben an die zuständigen Behörden wahrheitsgemäß und transparent erfolgt sind, und steht diesen weiterhin mit allen notwendigen Informationen zur Verfügung.

Wir haben uns zur Lebensaufgabe gemacht die österreichische Bevölkerung mit allen uns zu Verfügung stehenden Mitteln zu schützen und die Pandemie durch höchsten Einsatz und Bereitschaft zu bekämpfen, damit ein Leben zurück zur Normalität gewährleistet werden kann.

