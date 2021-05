World Password Day: Tipps für mehr Online- und Passwortsicherheit

Wien (OTS) - Der erste Donnerstag im Mai ist seit 2013 World Password Day. Der Aktionstag sensibilisiert Nutzer:innen auf der ganzen Welt dafür, die eigene Passwort-Sicherheit im Web zu überprüfen, um sich vor Online-Risiken bestmöglich zu schützen. Google gibt fünf wertvolle Tipps, wie Nutzer:innen ihre Passwörter möglichst gut schützen können.

Im Jahr 2020 sind die Google-Suchen nach "Wie stark ist mein Passwort?" um 300% gestiegen. Mit diesen Tipps können User sicher im Netz unterwegs sein:

Tipp 1: Auf eigenen Geräten bei Websites angemeldet bleiben

Der Mythos, dass eine automatische oder manuelle Abmeldung von Websites sinnvoll ist, hält sich hartnäckig. Tatsächlich neigen Nutzer:innen, die immer wieder ihre verschiedenen Passwörter eingeben müssen, eher dazu, ein- und dasselbe Passwort für mehrere Accounts zu verwenden. Daher ist ein ständiges Ab- und Anmelden auf Websites sogar kontraproduktiv.



Tipp 2: Logik hat in Passwörtern nichts zu suchen

Je häufiger Menschen Passwörter ändern müssen, umso wahrscheinlicher werden sie alte Passwörter abwandeln, beispielsweise Pa§§WORT2 statt Pa§§WORT1. Auch leicht zu merkende Zeichenketten sind beliebt – leider auch bei Hackern. Nutzer:innen sollten für ein sicheres Passwort vor allem solche Wörter verwenden, die besonders einprägsam sind, auf die andere aber sehr wahrscheinlich nicht kommen werden.

Tipp 3: Lange Passwörter kreieren

Je länger das Passwort ist, desto schwieriger ist es für Bots und Hacker, einen Account zu knacken. Ein Passwort sollte mindestens aus acht Zeichen bestehen, besser sind 12- oder sogar 16-stellige Passwörter. Der Google Passwortmanager schlägt sowohl lange als auch komplexe Passwörter vor.

Tipp 4: Mit Zwei-Faktor-Authentifizierung den Account schützen

Durch das mehrmalige Verwenden des gleichen Passworts oder durch Cyber-Angriffe wie beispielsweise Phishing wird selbst das komplexeste Passwort auf die Probe gestellt. Bei kritischen Websites und Anwendungen sollten Passwörter immer durch eine zweite Sicherheitsstufe wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt werden.

Tipp 5: Passwortanforderungen auf Webseiten checken

Viele Websites bieten Nutzer:innen Hilfestellungen bei der Erstellung eines Kontos und geben Hinweise für den Aufbau eines sicheren Passworts. Nur weil das Passwort den Regeln einer Website entspricht, heißt das aber noch lange nicht, dass es auch wirklich sicher ist. Bei der Erstellung eines neuen Passworts sollten Nutzer:innen lieber auf dessen Länge und eine gute Durchmischung von Ziffern, Sonderzeichen sowie Klein- und Großbuchstaben achten.

Zum heutigen World Password Day gibt Mark Risher, Director of Product Management, Identity and User Security bei Google, im neuen Blogpost „Eine einfachere und sicherere Zukunft – ohne Passwörter“ zudem Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Innovationen.

