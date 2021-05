Zehn Stunden live mit Hausleitner, Wurz und Co: Der ORF beim GP-Wochenende in Barcelona

Mit allen Trainings, Qualifying, dem GP, dem „Formel 1 Motorhome“ und dem Formel-E-Rennen von Monaco, Ferdinand Habsburg im Fahrerlager

Wien (OTS) - Nach bis zu 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern beim ORF-1-Formel-1-Auftakt in Imola geht es vom 7. bis 9. Mai 2021 mit dem Großen Preis von Spanien und einem insgesamt zehnstündigen Live-Paket weiter. Darin auch enthalten: Am 8. Mai um 16.20 Uhr live-zeitversetzt das Formel-E-Rennen in Monaco. Das lange GP-Wochenende von Barcelona im ORF beinhaltet alle drei F1-Trainings-Sessions am Freitag, dem 7., und Samstag, dem 8. Mai, das Qualifying am 8. Mai und natürlich das Rennen am 9. Mai, sowie abschließend das „Formel 1 Motorhome“.

Sein ORF-Debüt als Reporter im Fahrerlager und an der Rennstrecke feiert Ferdinand Habsburg: Er liefert dabei alle Details zu den Schlüsselstellen des legendären Kurses in Katalonien, meldet sich in den freien Trainings live aus den wichtigsten Kurven des Kurses und trifft seinen alten Freund, McLaren-Pilot Lando Norris, für ein exklusives ORF-Gespräch. Im „Formel 1 Motorhome“ widmen sich neben den Anchormen Ernst Hausleitner und Alexander Wurz diesmal Corinna Kamper und Robert Lechner den entscheidenden Szenen des GP von Barcelona.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 7. Mai

11.20 Uhr: erstes freies Training

14.50 Uhr: zweites freies Training

Kommentatoren jeweils Ernst Hausleitner und Alexander Wurz

Samstag, 8. Mai

11.50 Uhr: drittes freies Training

14.40 Uhr: Qualifying

Kommentatoren: Ernst Hausleitner und Alexander Wurz

16.20 Uhr: Formel-E-GP in Monaco

Kommentatoren: Didi Derdak und Lucas Auer

Sonntag, 9. Mai

13.45 Uhr: F1 News

14.25 Uhr: GP von Spanien

Kommentatoren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz

17.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

mit Ernst Hausleitner, Alexander Wurz, Corinna Kamper und Robert Lechner

sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF TELETEXT mit umfangreichen Formel-1-Packages

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at informieren im Rahmen von umfangreichen multimedialen Info-Packages: sport.ORF.at bietet Live-Ticker während der Qualifyings und der Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte und Rennanalysen. Auf der ORF-TVthek und sport.ORF.at können Motosport-Fans außerdem die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream mitverfolgen sowie Video-on-Demand-Angebote abrufen. Auch das neue Magazin F1 Motorhome wird auf der ORF-TVthek bereitgestellt. Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch die ORF TELETEXT-Leserinnen und -Leser jederzeit aktuell über das Formel-1-Geschehen.

