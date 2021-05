BSA stiftet zum 75er Sabine Oberhauser-Preis!

Sozialdemokratischer Thinktank feiert nachhaltig und nachdenklich

Zu seinem 75. Geburtstag schreibt der BSA einen Wissenschaftspreis aus, der Innovation auszeichnen und geistige Leistung fördern soll Dr. Andreas Mailath-Pokorny

Wien (OTS) - „Zu seinem 75. Geburtstag schreibt der BSA einen Wissenschaftspreis aus, der Innovation auszeichnen und geistige Leistung fördern soll“ , erklärt dessen Präsident, Andreas Mailath-Pokorny, anlässlich des Gründungstages.

Am 9. Mai 1946 wurde der Bund sozialistischer Akademiker (BSA) bei der Vereinsbehörde angemeldet, mit dem Ziel, „geistigen Arbeitern“ - allenfalls auch ohne SP-Mitgliedschaft- eine politische Plattform zu bieten. Die Sozialdemokratie wollte damit auch dem Mangel an akademisch ausgebildeten und Fachkräften entgegenwirken, die im Aufbau der 2. Republik benötigt wurden. Der Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen, wie der BSA mittlerweile heißt, hat sich seither zu einem Forum für diskursiven Austausch, professionellem Netzwerk und Ideenschmiede entwickelt. Über 8.000 Mitglieder in ganz Österreich treffen sich regelmäßig in unterschiedlichen Fachgruppen, um politische Fragen zu erörtern und sozialdemokratische Positionen zu erarbeiten, im vergangenen Jahr vorwiegend online. Die Nachkriegszeit und ihre oftmals kritiklose Reintegration von Akademikern mit nationalsozialistischer Vergangenheit wurde 2005 in einer umfassenden Studie aufgearbeitet und offengelegt. Das 75-jährige Bestehen des BSA wird diese Gründungszeit ebenso das ganze Jahr über reflektieren, wie die Arbeit an den entscheidenden Zukunftsthemen, an denen mehrere Arbeitsgruppen gleichzeitig arbeiten.

Eine viel zu früh verstorbene Spitzenfunktionärin des BSA, Dr.in Sabine Oberhauser, wird Namensgeberin eines aus Anlass des Jubiläums gestifteten Preises, der ganz im Sinne von Aufklärung und Erkenntnis angewandte wissenschaftliche Forschung und innovative Ideen jährlich fördern soll und mit 10.000 Euro dotiert ist. „Sabine Oberhauser stand für gelebte öffentliche Verantwortung, soziale Medizin und angeregte Diskussion und hat das als Vizepräsidentin des BSA, des ÖGB und Frauen-und Gesundheitsministerin auch umgesetzt. In ihrem Namen wollen wir mit dieser Jubiläumsinitiative Visionen für die Zukunft entwerfen“, ergänzt Mailath-Pokorny.

Verliehen wird der Preis im Rahmen des BSA Bundestags und der 75-Jahr-Feier am 02. Oktober 2021. In diesem Jahr wird der Preis für angewandte, nachhaltige und innovative Medizinforschung vergeben. Es wird entweder eine wissenschaftliche Publikation, eine Initiative oder eine abgeschlossene, beurteilte Dissertation ausgezeichnet. Besondere Kriterien für die Zuerkennung der Auszeichnung sind unter anderem:

Der Beitrag zur angewandten Medizinforschung.

Die Bezugnahme auf die innovative und nachhaltige Dimension der jeweiligen Fragestellung.

Die Berücksichtigung von Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Die enthaltenen Anstöße für eine breitere Diskussion zu diesen Themen in der Öffentlichkeit.

Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie auf der Website des BSA unter Dr.in Sabine Oberhauser Preis.

Sabine Oberhauser war seit 1998 BSA Mitglied und von August 2004 bis November 2012 Vizepräsidentin des BSA. Von 2004 bis 2011 war sie Vorsitzende der BSA ÄrztInnen, davor und danach auch in stellvertretender Funktion.

