„Bewusst gesund – Das Magazin“ über Lungentransplantationen nach Covid-19, Chronisches Fatigue-Syndrom und Brainfood

Schwere Folgen – Lungentransplantation nach Covid-19

Nach einer Corona-Infektion mit mittelstarken Atembeschwerden ins Spital gebracht, ein paar Tage später für die künstliche Beatmung in Tiefschlaf versetzt und Wochen später mit einer Spenderlunge wieder aufgewacht – für immer mehr Menschen wird dieses Szenario zur Realität. Mittlerweile haben ein gutes Dutzend Menschen im Wiener AKH eine neue Lunge nach einer Covid-Erkrankung bekommen. Mediziner/innen rechnen damit, dass die Zahl in den nächsten Monaten und sogar Jahren noch ansteigen wird – Stichworte Post-Covid und Long Covid. „Bewusst gesund“ hat einen der betroffenen Corona-Transplantationspatienten in der Rehabilitation besucht. Gestaltung: Christian Kugler.

„Geimpft, was nun?“

Um Menschen vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen, wird weltweit auf Hochtouren geimpft. In der EU sind mittlerweile vier Impfstoffe zugelassen, österreichweit haben mehr als drei Millionen Menschen zumindest die erste Covid-Schutzimpfung erhalten. Trotz zahlreicher Aufklärungskampagnen stellen sich für viele Menschen immer noch offene Fragen rund um potenzielle Impfreaktionen, Wirkdauer und Impfschutz. In „Bewusst gesund“ klärt Priv.-Doz. Dr. Monika Redlberger-Fritz vom Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien auf.

Kampfgeist – wie Patrick Budgen den Krebs besiegte

Im Februar 2020 erhielt ORF-Moderator Patrick Budgen eine niederschmetternde Diagnose: Morbus Hodgkin – besser bekannt unter dem Namen Lymphdrüsenkrebs. Betroffene bemerken oft schmerzlos vergrößerte Lymphknoten an verschiedenen Stellen des Körpers, meistens im Halsbereich. Um den Krebs zu besiegen, musste sich Patrick Budgen einer mehrmonatigen Chemotherapie unterziehen. Warum er sich nach Monaten des Haderns nun doch dazu entschlossen hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, und wie es ihm heute geht, erzählt er in „Bewusst gesund“. Gestaltung: Denise Kracher.

Chronisches Fatigue-Syndrom

Mehr als eine halbe Million Österreicher/innen sind bisher an Covid-19 erkrankt und gelten als wieder genesen. Jede/r Zehnte spürt die Auswirkungen über mehrere Wochen und Monate. Mittlerweile hat sich der Ausdruck Long Covid etabliert und es gibt auch eine spezielle Ambulanz dafür. Ein Symptom kann chronische Erschöpfung sein. Das sogenannte „Chronic Fatigue Syndrom“ (CFS) kann auch nach anderen Infektionen oder nach einer Chemotherapie auftreten. Über Symptome und Behandlung informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Brainfood

Wer Leistung bringen will, muss ich gut ernähren – das betrifft nicht nur die Muskeln oder den Stoffwechsel, sondern auch das Gehirn. Neueste Forschungen zeigen, dass die Gehirnentwicklung eines Babys bereits im Mutterleib von der Ernährung der Mutter beeinflusst wird. Noch größer ist die Auswirkung der Ernährung im Alter, so gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen ungesundem Essen und Demenz. Womit man den grauen Zellen etwas Gutes tun kann, erläutert Neurowissenschafterin Dr. Manuela Macedonia. Gestaltung: Vroni Brix.

