Open-Air Kultur bei freiem Eintritt: Filmfest Kaleidoskop und Popfest Wien 2021 in der Arena Wien

Wien (OTS) - Diesen Sommer wird die Arena Wien zum Open-Air Spielort der beiden beliebten Karlsplatz-Festivals Popfest und Kaleidoskop. Da aufgrund der COVID-19-Pandemie die Rahmenbedingungen derzeit nicht gegeben sind, um am Karlsplatz Großveranstaltungen frei zugänglich veranstalten zu können, freuen sich die Veranstalter*innen des Filmfests Kaleidoskop und des Popfests, mit der Arena Wien einen starken Partner für die Festivalsaison 2021 gefunden zu haben.

„Das Popfest und das Filmfest Kaleidoskop finden statt, und sie finden auf sichere Weise statt“, unterstreicht die Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Urbane, vielfältige Kultur bei freiem Eintritt für die Wienerinnen und Wiener, das ist, worüber ich mich gerade in diesem Sommer, nach dem langen Vermissen von Live-Kultur, besonders freue. Ein wunderbares Angebot an die Menschen dieser Stadt!“

Die Arena – ein zentraler und historisch bedeutender Ort urbaner, popkultureller Formen und Formate in Wien – verbindet nicht nur in inhaltlicher Nähe. Mit ihren hervorragenden architektonischen und (sound-)technischen Voraussetzungen bietet sie den Karlsplatz-Festivals eine attraktive und bestens erprobte Location, an der eine COVID-sichere Abwicklung gewährleistet werden kann. Programmdetails beider Festivals werden im Laufe des Juni 2021 bekanntgegeben. Für 2022 hoffen die Veranstalter*innen, wieder den Karlsplatz bespielen zu können.

Kaleidoskop – Film und Freiluft | 2.-16. Juli 2021

Das Filmfest Kaleidoskop mit einem Fokus auf dem Zusammenleben in urbanen Räumen findet heuer von 2. bis 16. Juli Open Air in der Arena Wien statt. Am Programm stehen 15 von CineCollective kuratierte Sommerabende mit aktuellen Spiel- und Dokumentarfilmscreenings sowie Konzerte, Performances und Gespräche als Introveranstaltungen. www.kaleidoskop.film

Popfest Wien | 22.- 25. Juli 2021

Das Live-Herzstück des 12. Popfest Wien findet dieses Jahr an drei Abenden (22. bis 24. Juli) Open Air in der Arena Wien statt. Weitere Indoors-Veranstaltungen am Karlsplatz sind unter aktuell bestehenden Covid-Auflagen geplant. Das Popfest 2021 wird kuratiert von Esra Özmen (EsRap) und Herwig Zamernik (Fuzzman). www.popfest.at

