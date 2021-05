greenstart: Startschuss für die heimischen Klima-Start-ups

Der Klima- und Energiefonds bietet zehn Start-ups professionelle Begleitung bei der Weiter-entwicklung ihrer nachhaltigen Business-Ideen.

Wien (OTS) - Ein Fahrrad-Abo, eine vegane Metzgerei oder eine ökologische Lärmschutzwand aus Schilf und Thermoholz: Das sind drei der zehn nachhaltigen Geschäftsideen des sechsten Durchgangs von greenstart, der Start-up-Initiative des Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Bundesministerium für Klimaschutz. Neben 10.000 Euro Startkapital profitieren die TOP-10 Start-ups nun auch von Workshops, Coachings und einem Experten-Netzwerk zur Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle.

Bundesministerin Leonore Gewessler: „Innovative Projekte, die uns auf dem Weg zur Klimaneutralität begleiten, sind gerade in diesen herausfordernden Zeiten besonders wichtig. Neben der Einsparung von Treibhausgasen und der Effizienzsteigerung in den Bereichen Mobilität, Energie, Landwirtschaft und Bioökonomie sowie dem Ausbau von Erneuerbaren Energiequellen, sind auch neue Ideen rund um die Anpassung von Auswirkungen des Klimawandels notwendig. Die diesjährigen TOP-10 Start-ups liefern einerseits kreative Lösungen und zeigen andererseits die große Bandbreite an nachhaltigen Business-Ideen in Österreich. Ich wünsche den Start-ups viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg.“

Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds: „Unser Ziel ist es, grüne Innovationen erfolgreich und nachhaltig in den Markt zu bringen – dazu zählen klimaschonende Business-Ideen genauso wie Projekte zur Klimawandelanpassung. Die österreichischen Klimaziele sind ambitioniert und da braucht es jede Idee, jede Innovation und jedes Projekt. Deshalb freuen wir uns heuer bereits zum sechsten Mal die TOP-10 greenstarter tatkräftig in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen.“

Die TOP-10 Start-ups stellen sich vor

Die diesjährigen TOP-10 von greenstart – Arteria Technologies, Die Pflanzerei – die vegane Metzgerei, conow, easyVEGAN, EDDI Bike, Innovation-Farm, Lignovations, Plantika, REED.uce, VeloConcerts – haben sich beim digitalen Kick-Off Workshop bereits kennengelernt.

Um sich auch der Öffentlichkeit vorzustellen, geben die zehn Jungunternehmen in kurzen Videobotschaften einen Einblick aus ihrem Start-up, erzählen über ihre Motivation und Business-Ideen:

https://greenstart.at/news/greenstart-2021-top-10-klima-start-ups/

So geht es weiter

greenstart bietet den zehn ausgewählten Start-ups nun ein halbes Jahr lang Workshops, Coachings, Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit und ExpertInnen-Betreuung durch das Netzwerk des „Impact Hub Vienna“. Anschließend stellen sich die zehn Start-ups erneut der Fachjury – und der Öffentlichkeit, die mittels Online-Voting ihre Favoriten wählt. Im Herbst 2021 werden aus den TOP-10 jene drei Start-ups präsentiert, die jeweils weitere 20.000 Euro Unterstützung für die Umsetzung ihres Business-Plans erhalten.

